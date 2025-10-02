Retornados 2x05: Iterum

El quinto episodio de la temporada profundiza en la herida abierta de Gastón: su responsabilidad como ingeniero en la construcción de la colonia. Entre sesiones de terapia y recuerdos, confiesa sentirse culpable por haber diseñado una trampa mortal, incapaz de prever un escenario de pánico y evacuación masiva. Mientras combate el insomnio y las pesadillas que le devuelven a los retornados y a su hija Ana, el peso de la culpa se mezcla con las teorías conspirativas que rodean la tragedia de Marte: desde las visiones místicas de extinciones múltiples hasta la posibilidad de sabotajes encubiertos por agencias y corporaciones.

En paralelo, Almeida reanuda su relato del horror vivido en la colonia. La imagen de Alison, la mecánica jefe, quitándose el casco frente a las 113 cruces en la llanura marciana, queda grabada como el inicio del colapso psicológico de la tripulación. El descubrimiento de tumbas con símbolos religiosos diversos —cruces, estrellas, ruedas del karma, árboles— abre un enigma todavía más perturbador: ¿Quién había enterrado a los colonos con semejante detalle ritual? La explicación más simple, sugiere un miembro del equipo, es que lo hicieron los robots Phobos y Deimos, diseñados para mantener la base y, quizá, programados para replicar lo humano sin comprenderlo del todo.

Pero la supuesta lógica tecnológica pronto se ve desbordada por el caos. El equipo empieza a desenterrar cuerpos para almacenarlos en contenedores, mientras las alucinaciones se multiplican: voces en idiomas desconocidos, risas en la bolera, caballos corriendo en la planicie. El miedo de que la colonia estuviera “embrujada” se propaga como un virus. Almeida lo resume con crudeza: “Nosotros también tuvimos nuestro día rojo. Yo también morí en Marte. Ahora solo soy un fantasma.”

El clímax llega cuando, en medio de la confusión, descubren que falta una tumba y que la colonia guarda un secreto mayor en sus niveles subterráneos. Allí, en una bodega oculta, aparece la figura que dará un vuelco a todo: una joven viva, tranquila, observándolos en silencio. La llaman “Ricitos de Oro”. Y Almeida revela lo impensable: esa superviviente no es otra que Ana, la hija de Gastón, quien le habría pedido que sacrificara a toda la tripulación. La frontera entre testimonio y delirio se rompe, dejando en el aire la pregunta más inquietante hasta ahora: ¿y si la mensajera siempre estuvo allí?

Créditos

Dirección:

Julio Rojas

Miguel A. Expósito

Víctor Blanco

Guion:

Julio Rojas

Voces:

Gastón Laconte: Daniel García

Nuria Wells: Ana Jiménez

Nolasco Almeida: Juan Antonio Bernal, Berni

Ana Gutiérrez: Anuska Alborg

Ana Gutiérrez adolescente: Anuska Alborg

Amparo: Amparo Bravo

Psicólogo: Óscar Castellanos

Phobos: Sergio Liébana

Gilian: Licia Alonso

Guardia Militar: Dave Rogers

Médico: Pablo Sevilla

Enfermera: Marisa Marciel

Enfermera 02: Eva Raya

Voz Informativo 1 + Informativo 2 + Informativo Radio: Mario Pérez

Voz Informativo 1 + Informativo 2: Mamen Serrano

Voz Española Grabadora: Eva Raya

Voz Inglesa Grabadora: Sara Campbell

Voz ambiente: Miriam Martín

Voz ambiente: Jairo Costa

Voz ambiente: Elena Corredera

Voz ambiente: Laura Barros:

Voz ambiente: Laura Martínez

Diseño de sonido

Alfonso Sanz (Mr. Peaks)

Álex Escutia

Sonorización

Alfonso Sanz

Álex Escutia

Técnicos de grabación

Carlos Colmenero

Alberto Robleño

Producción

Miguel Ángel Expósito

Víctor Blanco

Producción Mr Peaks:

Bernardo Corral

Lucía Rodríguez