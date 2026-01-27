ENCUESTA

VOTA: ¿Está a favor de la regularización extraordinaria de inmigrantes en España?

Desde los servicios informativos de Onda Cero preguntamos si está a favor del plan de regularización de inmigrantes que plantea el Gobierno.

Sánchez acuerda con Podemos la regularización de medio millón de migrantes

El representante de REDES niega el efecto llamada de la regularización de migrantes: "Se ha desmontado en infinidad de ocasiones"

La reflexión de Alsina sobre la regularización de migrantes: "En realidad, todas estas personas ya viven, ya conviven, y ya trabajan aquí"

Madrid

  • 12%
  • 87%No

