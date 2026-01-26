VOTA ¿Entiende que las familias de las víctimas de Adamuz no quieran asistir en este momento a un homenaje de Estado?
Última hora de la crisis ferroviaria en España: caos y confusión en Rodalíes mientras continúa la investigación en Adamuz
Alsina critica la utilización electoralista que Sánchez ha hecho de la gestión de la tragedia de Adamuz: "Un mitin es el peor de los foros"
Una parte del carril de la vía en el que descarriló el tren Iryo en Adamuz era de 1992
