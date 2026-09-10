VOTA ¿Cree que el Gobierno debilita al Estado al cuestionar a sus propios servicios de inteligencia?

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El CNI avisó el día previo al asalto de Ceuta a la Delegación del Gobierno y Guardia Civil: "Estarían preparando un intento el jueves 30"
Óscar Puente dice que los documentos "en ningún caso" apuntan a Marruecos: "Estoy alucinando con las interpretaciones sesgadas"
Page califica de "desastre" la gestión del Gobierno sobre Ceuta: "Puede terminar siendo la gran mentira de la democracia, como la autoría del 11-M"
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