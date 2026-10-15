Mueren los siameses José Luis y José Armando a sus 27 años: "Nacimos juntos y moriremos juntos"

"Nacimos juntos y moriremos juntos", explicaban en una entrevista en Y ahora Sonsoles, en Antena 3. Un mes después, los dos hermanos siameses, José Luis y José Armando Cevallos Herrera, han fallecido. Ambos nacieron unidos por el tórax y compartían el intestino y el hígado.

A pesar de los pronósticos médicos iniciales, que aseguraban que durarían apenas unas semanas, llegaron a cumplir los 27 años. La noticia se ha conocido este jueves, 15 de octubre, justo unas semanas después de contar su historia en televisión.

Eran los hermanos siameses más longevos vivos. El récord lo siguen manteniendo los hermanos Donnie y Ronnie Galyon, que murieron en 2020 a los 68 años.

Una muerte inseparable

En el programa, Fernando, una persona cercana a ellos, ha relatado cómo se desarrollaron los acontecimientos y ha explicado que una infección que afectó a José Luis desencadenó una parada cardíaca. Horas después, José Armando también sufrió un episodio cardíaco del que no logró recuperarse.

Según su testimonio, los hermanos llevaban varios días encontrándose mal. Fernando explicó que el lunes ya había observado síntomas y que, tras hablar con José Luis el martes, comenzó a preocuparse por su estado. Finalmente, decidió llevarlos al hospital, pese a que ambos tenían miedo de volver a ingresar, después de una experiencia médica muy dura que habían vivido siete meses antes en Cali.

Una vez en el hospital, los médicos trasladaron a los hermanos a la sala de reanimación y observación, donde comenzaron a administrarles medicación. Durante ese tiempo, Fernando observó una señal que le preocupó: al ayudar a José Armando a orinar, detectó una sustancia blanquecina y un olor muy desagradable.

El acompañante relacionó lo ocurrido con los problemas de salud que José Luis había presentado anteriormente. Según explicó en Y ahora Sonsoles, los hermanos arrastraban desde hacía años problemas relacionados con infecciones y los riñones. La doctora que les atendió le comunicó que una infección había afectado al organismo de José Luis y a sus órganos. El cuadro clínico terminó desencadenando una parada cardíaca.

"No me vayas a dejar solo": los últimos momentos de los hermanos

Fernando ha contado uno de los momentos más duros que vivió junto a ellos en el hospital. Mientras los médicos les administraban medicamentos, vio cómo José Luis empeoraba y decidió cogerle la mano.

"Le dije: 'José Luis, no me vayas a dejar solo'", recordó. Según su relato, el joven le cogió un dedo y le respondió: "Yo no estoy solo". Poco después, su estado empeoró y los médicos comenzaron a intentar reanimarlo.

La situación llegó a estabilizarse temporalmente. Fernando explicó que uno de los médicos salió a comunicarle que los hermanos estaban muy graves, pero que, unos 15 minutos después, otro profesional le informó de que habían conseguido estabilizarlos.

Sin embargo, la mejoría duró poco. Aproximadamente dos horas después, José Armando sufrió un nuevo episodio cardíaco. Según el testimonio de Fernando, no logró resistirlo y falleció también.