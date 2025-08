El mensaje viral de Arturo Pérez Reverte a Gabriel Rufián: "Como un caballero"

En plena entrevista con El Huffpost, Gabriel Rufián sorprendió con un nombre que pocos esperaban escuchar como referente, Arturo Pérez-Reverte. Sí, el mismo con quien ha tenido encontronazos en redes, y al que en ocasiones ha criticado públicamente. Pero en esta ocasión, Rufián habló con respeto y admiración, separando las ideas políticas del reconocimiento profesional.

"Un referente"

"Y aun a día de hoy, como corresponsal de guerra, es un ejemplo para la profesión. Aquellos que éramos unos chavales y le veíamos en la guerra de Sarajevo, en Bosnia, en Yugoslavia en aquella época, fue un referente. Lo sigue siendo. Pensamos muy diferente, ya sé que él a mí me da hasta en el carné de identidad, pero es que a mí eso no me impide valorar", explica Gabriel Rufián.

"Siempre creo que he sido capaz de abstraerme, sé ver el talento de alguien, aunque piense diametralmente diferente a mí, con el límite del fascismo. O sea, yo al fascista no le voy a reconocer nunca el talento en ningún caso. Pero hay gente que piensa muy diferente a mí, que piensa desde mi punto de vista, incluso burradas... pero que sé valorar el talento. Mucha gente que no me gusta lo que dice, pero me gusta cómo lo dice. Es sano eso", dijo el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya .

"Directamente no"

Al ser preguntado si alguna vez había mantenido contacto con Pérez Reverte, el diputado respondió que no. "Directamente no. A través de conocidos, amigos comunes".

Pérez-Reverte responde públicamente

Y fue precisamente a través de su cuenta de X, donde llego la respuesta del famoso periodista. Citando el vídeo de la entrevista, el académico y novelista lanzó un mensaje que rápidamente se viralizó. "Como un caballero, @gabrielrufian. El tono. Hay cosas que son posibles y esta es una de ellas".