"It's time!": Mariah Carey es la estrella del árbol en el tradicional vídeo que 'descongela' la Navidad

Ya se ha convertido en tradición. Los fieles seguidores de Mariah Carey saben qué es lo que viene justo cuando pasa la festividad de Halloween. Pendientes de las redes sociales de la cantante, solo tuvieron que esperar unos minutos para que, una vez finalizada la noche de los muertos, la artista publicara su tradicional 'descongelamiento' de la Navidad.

En el vídeo se ve un concierto de Halloween a ritmo de punk. ¿La cantante? La propia Mariah Carey, que, al terminar la canción, se tira encima del público justo cuando el reloj marca las doce de la noche. En ese momento, grita su tradicional 'It's time!' justo cuando se 'descongela' a la Mariah Carey más navideña, sin maquillaje de Halloween y con un body de lentejuelas rojo al más puro estilo Papá Noel.

El éxito 'All I Want For Christmas Is You' vuelve entonces a sonar como parte de la tradición de la cantante, que da así inicio a las fiestas navideñas convertida en la estrella de un árbol de Navidad gigante que se encuentra en mitad de una escenografía muy navideña y sobre el que pasa en trineo el propio Papá Noel.