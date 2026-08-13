Brian May cambia la guitarra por el telescopio: "Un momento increíble" desde Teruel

El primer eclipse solar total visible en Europa Occidental en los últimos 27 años ha generado una expectación mundial sin precedentes, atrayendo a nuestro país a personajes internacionales.

Entre los visitantes más ilustres destaca Brian May, el aclamado guitarrista de la banda de rock Queen, quien no ha dudado en desplazarse desde Londres hasta la provincia de Teruel para ser testigo directo de este excepcional fenómeno de la naturaleza.

Para vivir esta experiencia única, May eligió las instalaciones del Observatorio Astrofísico de Javalambre, un centro de investigación de referencia ubicado en la localidad turolense de Arcos de las Salinas. El artista acudió al recinto científico respondiendo a una invitación directa de los profesionales vinculados a la institución, con quienes compartió los minuciosos preparativos técnicos.

Desde este estratégico punto de observación, el guitarrista pudo seguir paso a paso la evolución de la conjunción astral, rodeado de expertos y aficionados que aguardaban con impaciencia la llegada de la esperada oscuridad.

La faceta científica de una estrella del rock

El entusiasmo del artista comenzó a palparse mucho antes de aterrizar en España, compartiendo con sus millones de seguidores en redes sociales su enorme ilusión por visitar uno de los enclaves más destacados del país.

A través de su perfil de Instagram, documentó todo el proceso explicando los métodos de observación segura y culminando con una emocionante narración del instante de máxima ocultación. "Allá vamos, el sol está desapareciendo, es increíble", relató May mientras el eclipse alcanzaba su punto álgido y los espectadores presentes estallaban en vítores y aplausos tras una cuenta atrás.

Aunque a nivel mundial es reconocido casi en exclusiva por los inolvidables acordes y éxitos cosechados junto a su banda, Brian May posee un profundo arraigo con el mundo de la ciencia y el estudio del cosmos. El guitarrista cuenta con una sólida formación académica que logró culminar en el año 2007, momento en el que retomó los estudios universitarios que había dejado aparcados en su juventud por el arrollador éxito musical de Queen.

Tras un arduo trabajo, obtuvo su doctorado en Astrofísica por el prestigioso Imperial College de Londres, lo que convierte esta visita a Teruel en la consumación de su verdadera pasión científica.