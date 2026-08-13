FENÓMENO ASTRONÓMICO

El eclipse se desarrolla sin incidencias de relevancia y con algunas retenciones puntuales de tráfico

El subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha señalado que el eclipse del pasado miércoles se ha desarrollado en la provincia con normalidad, ausencia de incidencias de relevancia y algunas retenciones puntuales de tráfico.

Según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa, los datos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional señalan la presencia de público en parques, puentes y zonas próximas a los ríos. Los números más destacables corresponde a Sevilla capital, con unas 1.000 personas en el parque de la Vega de Triana, 800 en el del Alamillo y 600 en el puente de Triana.

Mar Chacón

Sevilla |

El eclipse se desarrolla sin incidencias de relevancia y con algunas retenciones puntuales de tráfico
El eclipse se desarrolla sin incidencias de relevancia y con algunas retenciones puntuales de tráfico | Europa Press

Asimismo, se ha estimado que en Camas 500 personas han asistido al cerro de Santa Brígida y una cifra similar al entorno del hipódromo en Dos Hermanas. En Montellano, en la sierra de San Pablo, ha habido alrededor de 300 personas; en Alcalá de Guadaíra, 200 en la ladera del Castillo; en Mairena del Aljarafe, 150; y en La Puebla de los Infantes, un centenar en el mirador de las Palomas. Por su parte, en Mairena del Aljarafe se han producido retenciones puntuales por la concentración de personas y vehículos.

En la capital, el Parque Vega de Triana ha acogido a 1.000 personas, el Parque del Alamillo a 800, el Puente de Triana a 600, el Paseo Juan Carlos I a 250 y la Torre del Oro a 200.

A su vez, el entorno del hipódromo de Dos Hermanas ha tenido 500 asistentes, mientras que la zona de La Motilla, 150; en Camas, el cerro de Santa Brígida, 500; La sierra de San Pablo de Montellano, 300; la ladera del Castillo de Alcalá de Guadaíra, 200; 150 en Mairena del Aljarafe; un centenar en La Puebla de los Infantes y unos 70 en La Rinconada, en las inmediaciones del aeropuerto de Sevilla.

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