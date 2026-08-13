El eclipse se desarrolla sin incidencias de relevancia y con algunas retenciones puntuales de tráfico

Asimismo, se ha estimado que en Camas 500 personas han asistido al cerro de Santa Brígida y una cifra similar al entorno del hipódromo en Dos Hermanas. En Montellano, en la sierra de San Pablo, ha habido alrededor de 300 personas; en Alcalá de Guadaíra, 200 en la ladera del Castillo; en Mairena del Aljarafe, 150; y en La Puebla de los Infantes, un centenar en el mirador de las Palomas. Por su parte, en Mairena del Aljarafe se han producido retenciones puntuales por la concentración de personas y vehículos.

En la capital, el Parque Vega de Triana ha acogido a 1.000 personas, el Parque del Alamillo a 800, el Puente de Triana a 600, el Paseo Juan Carlos I a 250 y la Torre del Oro a 200.

A su vez, el entorno del hipódromo de Dos Hermanas ha tenido 500 asistentes, mientras que la zona de La Motilla, 150; en Camas, el cerro de Santa Brígida, 500; La sierra de San Pablo de Montellano, 300; la ladera del Castillo de Alcalá de Guadaíra, 200; 150 en Mairena del Aljarafe; un centenar en La Puebla de los Infantes y unos 70 en La Rinconada, en las inmediaciones del aeropuerto de Sevilla.