El vídeo de Bolaños estrenándose en TikTok con la ayuda de Óscar Puente y Pilar Alegría: "Si tiene más años que un bosque"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha publicado un vídeo en sus redes sociales en las que anuncia que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha decidido abrirse una cuenta de TikTok y que, para ello, les ha pedido ayuda tanto a él como a la portavoz Pilar Alegría.

En el vídeo se ve a Bolaños llamando por teléfono a Pilar Alegría, que le tiene guardado en la agenda como 'Súper Bolaños': "¿Qué tal, Felix? ¿Que te vas a hacer TikTok? Pero mira a ver, porque te va a tocar hacer bailes y cosas divertidas, Félix", le responde ella.

"Pues claro, mira, estoy pensando en cambiarme de gafas, mira el exitazo que ha tenido Pedro", contesta él, refiriéndose a las gafas vintage que se volvieron virales tras la declaración en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Voy a llamar a Óscar"

Al colgar el teléfono, Pilar Alegría se lleva las manos a la cabeza mientras dice "este hombre no sabe lo que está haciendo". Por su parte, Bolaños decide pedir otro consejo a Óscar Puente: "Voy a llamar a Óscar".

El titular de Transportes se pregunta qué puede hacer él para ayudar a 'Félix Buñuelos', tal y como le tiene guardado en la agenda de contactos de su teléfono: "Ya sabes que lo de TikTok no es lo mío, lo mío es Twitter. Pero no te preocupes, que yo hago lo que puedo. Si puedo echarte una mano, cuenta conmigo".

Al colgar, Puente se ríe incrédulo de que Bolaños sea capaz de hacerse TikTok: "Si tiene más años que un bosque el tío". El vídeo termina con el ministro de Presidencia diciendo "Yo creo que de Twitter sabe, pero de TikTok el que sabe soy yo".