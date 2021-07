El padre de Samuel, el joven asesinado en A Coruña, pide que su hijo no se convierta en un símbolo político

Este pasado sábado 3 de julio, el joven Samuel Luiz, de 24 años, fue asesinado brutalmente de una paliza, presuntamente por ser homosexual. Todo apunta a que la víctima, originaria de Brasil, había salido a cenar con tres amigas y salió del local para hacer una llamada, cuando unos hombres empezaron a increparle y acabaron matándole a golpes después de que Samuel intentara rehuir de ellos.

En una entrevista en el programa Espejo Público, Maxsoud Luiz, el padre del joven, no ha dudado en pedir que su hijo no sea usado como un símbolo político en las manifestaciones. Para evitar esto, ha rogado que las concentraciones que hay convocadas esta tarde en muchas partes de Galicia se hagan en silencio: “Me gustaría pedir que quitemos banderas y políticos de la manifestación. No queremos que sea símbolo de nada, queremos respetar todas las opiniones y que recuerden a mi hijo como fue”.

Aunque las amigas de la víctima aseguraron que la agresión que se produjo fue un crimen homófobo, pues los atacantes le propinaron una paliza a grito de 'maricón', su padre ha explicado que Samuel nunca habló en casa de su orientación sexual y ha pedido que este crimen no sirva para enarbolar ninguna bandera ni ideología. De hecho, ha recordado que en la única conversación que tuvieron sobre ello, su hijo le contestó que "lo que uno es o deja de ser es cosa de cada uno. Hay un tiempo para hablar las cosas y ahora no es el momento".

"Samuel era un chaval que nunca dio problemas ni se metió en peleas"

Luiz no ha podido evitar emocionarse al hablar de su hijo, del que ha dicho que fue una persona que nunca dio problemas ni se metió en peleas: "Mi hijo era cariñoso y amigo de sus amigos. Nunca en su vida se metió en peleas o llegó borracho a casa, ni tomaba drogas".

Explica también que todo pudo deberse a un malentendido entre los agresores y Samuel, que había salido del local para hacer una videollamada en el momento de la agresión. "A uno no le gustó lo que estaba haciendo y él intentó evitar el problema y lo fueron a buscar", detallaba. "Los chavales de hoy en día no tienen respeto, hoy vale todo", aseguraba.

Por otra parte, ha pedido disculpas por sus declaraciones al periódico La Voz de Galicia, donde pidió que los padres de los asaltantes se pusieran en su lugar como progenitor de la víctima. "Pido perdón porque es una frase muy violenta, mi hijo no era así", ha dicho visiblemente afectado. También ha querido agradecer la labor a los sanitarios que intentaron reanimar a su hijo.

Un gesto que haría feliz a su hijo

El padre de Samuel también ha tenido un gesto con Cruz Roja, organización en la que su hijo, que era auxiliar de enfermería, había colaborado durante mucho tiempo, por su vocación a los demás. "Si todos los que vayan a la manifestación llevan un paquete de comida y lo entregan a Cruz Roja, sé que mi hijo sería feliz. Él era sanitario en Cruz Roja y siempre ayudó a la gente", ha declarado.

Por último, ha recordado que no van a conceder más entrevistas en medios de comunicación porque quieren pasar el duelo en familia y dedicarse a lo suyo en el día a día.

¿Un crimen homófobo o un malentendido?

De momento, trece personas han sido detenidas por su presunta relación directa o indirecta con la muerte. Aunque la Policía aún no ha esclarecido los hechos, la versión que maneja es que la brutal paliza que acabó con la vida del joven pudo deberse a un malentendido: un grupo de hombres creyó que Samuel grababa con el móvil a las mujeres que los acompañaban y le increparon.

Los agentes también investigan si se trata de un crimen homófobo. Bajo el hashtag #JusticiaParaSamuel, las redes sociales se llenaron de mensajes condenando el asesinato del joven, que era homosexual. A esta condena en redes también se han sumado varios políticos.