Netflix eliminará el teléfono de 'El juego del calamar' por las llamadas en masa a su dueño

La nueva serie de Netflix sigue siendo todo un fenómeno. 'El juego del calamar' no ha dejado indiferente a nadie. Esta ficción narra el proceso por el que 456 candidatos son seleccionados para participar en unos misteriosos juegos con el objetivo de ganar una cantidad impensable de dinero, pero poco a poco, descubrirán que no es tan sencillo como parece y comenzarán a lamentar si les merecía la pena meterse en ello.

Netflix ya plantea una segunda temporada tras el éxito que está cosechando. Sin embargo, ha sido tal la locura de los fans que no paran de llamar al teléfono que aparece. La plataforma cometió un desliz y utilizó un número real. En esta ficción, las personas que quisieran participar en el concurso debían llamar a ese teléfono. Ahora, el propietario de la línea no deja de recibir llamadas a todas horas. La línea pertenece a un hombre coreano de 40 años que confiesa estar "harto" de la situación: "Ha llegado al punto en el que la gente me llama día y noche por curiosidad", aseguraba. Recibe tal cantidad de llamadas que ha asegurado que su móvil personal acaba bloqueándose: "Drena mi batería y se me apaga", explicaba.

Por este motivo, Netflix está buscando la manera de eliminar el número para no molestar al afectado. La plataforma editará las secuencias en las que aparece el número de teléfono real y figurará otro que no tenga propietario. El teléfono de ocho dígitos, tendrá que ser estudiado para no interferir con otros países como Australia, que tiene la misma extensión que Corea del Sur.

Pero este no es el único problema al que Netflix tiene que hacer frente a consecuencia de su nuevo fenómeno. Con respecto el teléfono, Netflix también se enfrentará a problemas judiciales por una denuncia de SK Broadband, una proveedora de Internet que se queda de los inconvenientes ocasionados por el uso excesivo de la red tras el éxito de la serie. Por su parte, la plataforma ha emitido un comunicado en el que garantizan que cobrar un recargo por el uso de Internet viola la neutralidad de la red.