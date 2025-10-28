Muere a los 55 años la actriz Esther Uria, conocida por sus interpretaciones en series como 'Cuéntame' o 'Doctor Mateo'

La actriz Esther Uria ha muerto a los 55 años en el Hospital Donostia. Según informa el Diario Vasco, la intérprete ha fallecido al no poder superar una rápida enfermedad.

Conocida por sus papeles en series míticas como 'Cuéntame cómo pasó' y 'Hospital Central', Esther Uria ha tenido una carrera intensa no sólo en televisión sino también en teatro, donde trabajó en obras como 'La importancia de llamarse Ernesto' o 'como agua para chocolate'.

En la pequeña pantalla también formó parte del elenco de series como 'Doctor Mateo' de Antena 3 o 'El comisario', así como producciones de la ETB como 'Euskolegas' o 'Pilotari'.

Según detalla también el Diario Vasco, en 2008 aparcó su carrera como actriz para dedicarse de lleno a sus estudios, realizó una diplomatura con Premio Extraordinario en Educación Especial y la licenciatura con Premio Fin de Carrera en Psicopedagogía.

Años después, en 2012, hizo un Máster de Formación de Profesorado en Secundaria y presentó el trabajo sobre el teatro como estrategia pedagógica en las aulas. Desde entonces ha vinculado siempre el teatro a la enseñanza convencida de que aporta una mirada diferente sobre la realidad y así lo plasmó en sus trabajos de los últimos años.