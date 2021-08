Inés Arrimadas apuesta por una "estrategia nacional" en la gestión COVID: "Es un guirigay que haya diecisiete normativas”

Inés Arrimadas aboga por una “estrategia nacional” para gestionar la crisis derivada de la pandemia del coronavirus debido a que considera que “es un guirigay que haya diecisiete normativas” en el escenario actual.

"No puede ser que en una comunidad sí, en otra no. Los ciudadanos deben creerse las normas. Si en una comunidad autónoma te exigen una PCR y en otra no, dicen 'qué cachondeo es este', espetó en laSexta Noche.

Juicios y alabanzas

La presidenta de la formación naranja cuestiona que Pedro Sánchez "se ponga las medallitas de las vacunas" y después se "lave las manos" cuando han de tomarse medidas.

En contrapartida, Arrimadas alaba la postura de Macron en Francia, al cual elogia haber "asumido el coste político" con las personas que se niegan a vacunarse. Además, cree que la pandemia "va a seguir", con la variante Delta "más contagiosa" o "con una Epsilon que puede venir”.

"Cuando hay algo tan gordo para esto, te das cuenta de que necesitas una estrategia nacional", insistió Arrimadas, apuntando además, que se gastó 38 euros en una caja con cinco test de antígenos, un precio que considera excesivo.