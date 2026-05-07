Aníbal Gómez sobre su trabajo en Tu cara me suena: "Es un barco en el que no funcionamos sin nuestros compañeros"

La sección de humor de Más de uno, formada este jueves por Leonor Lavado, Goyo Jiménez, Borja F. Sedano, Begoña Gómez de la Fuente y Carlos Alsina, ha recibido la visita de la 'mocatriz' Aníbal Gómez, concursante de Tu cara me suena junto a Leonor. La entrevista ha comenzado con un elogio de Gómez al trabajo de su compañera, a quien ha definido como "alucinante", aunque ha mencionado que después de realizar imitaciones impecables, suele rematarlas con un gesto o una mueca cómica que termina perjudicando su puntuación.

"Da muchísimo contenido en el sofá, hace de bufón de la corte", ha explicado Ánibal, un papel con el que él mismo también se identifica. "Somos la base de la pirámide de la comedia que sostiene el programa", ha bromeado Leonor.

Somos la base de la pirámide de la comedia que sostiene el programa

El humorista también ha contado una anécdota de una gala todavía no emitida. Tras una actuación, Leonor se acercó convencida de que él iba a ganar la noche, aunque cambió de opinión segundos después, cuando vio actuar al siguiente concursante: "Ya no ganas la gala, pero vas a quedar muy bien", le dijo entre risas.

Durante la conversación han comentado cómo, en ocasiones, reproducen incluso errores o detalles concretos de las actuaciones originales de los artistas imitados sin que el jurado llegue a detectarlos, algo que Alsina ha calificado irónicamente de “negligencia”. Leonor Lavado también le ha destacado a Ánibal "una vis cómica muy inteligente, con un toque de humor inglés", además de recordar su faceta musical al frente del grupo Ojete Calor.

Tanto Leonor como Ánibal han coincidido en señalar que una de las claves de 'Tu cara me suena' es el ambiente de compañerismo entre concursantes. "Es una especie de barco en el que no funcionamos sin nuestros compañeros", ha explicado Gómez, que ha asegurado además que "el casting está muy bien hecho".

A lo largo de la sección, los cómicos del programa han bromeado también con la idea de poner en marcha una estrategia de "chantaje emocional" para intentar convencer al jurado de que suba las puntuaciones de Leonor y Ánibal. Goyo Jiménez, por su parte, ha aprovechado la tertulia para recordar constantemente su paso por Pasapalabra y presumir de haber tenido más éxito en televisión que sus compañeros.

Alsina también ha rememorado el momento en el que Goyo decidió quitarse la barba, una imagen que el presentador definió como "traumática, sobre todo para quienes te veíamos". Tanto Gómez como Leonor han criticado en tono humorístico los criterios del jurado —"menos nota ya no nos pueden dar", han comentado—, aunque al mismo tiempo han reconocido el valor cómico y dinamizador que aportan tanto los jueces como el presentador, Manel Fuentes. "He aprendido que la comedia no es lo que más se valora", ha concluido Ánibal Gómez.