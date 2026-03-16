La aparición en la lista de Epstein del creador de Los Simpsons desata los rumores de que "no estaban prediciendo, estaban confesando"

Los Simpsons, serie de animación por excelencia, es conocida por sus llamativas predicciones del futuro, sirviendo de oráculo para muchos fanáticos. Tras 37 temporadas a sus espaldas, su creador, Matt Groening, explica que "hemos hecho tantos chistes a lo largo de tantas temporadas que eventualmente íbamos a adivinar algo. Siempre escribimos nuestros chistes para que sean lo más absurdos posibles, pero resulta que el mundo es así ahora".

Sin embargo, la aparición de su nombre en los archivos de Jeffrey Epstein ha hecho saltar la liebre en redes sociales. Muchos aseguran que, quizás, Groening no predijo lo que iba a ocurrir, si no que conocía esa información y simplemente estaba confesando. Es conocido que el productor viajó en el avión privado de Epstein en 2013. Además, Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes del magnate, aseguró que cuando ella tenía 16 años, le dieron instrucciones de darle un "masaje" en los pies a Groening.

Aunque Giuffre describió a Groening como "educado" y, según los reportes, no alegó conductas sexuales inapropiadas adicionales por parte suya, las redes sociales ya sospechan de los supuestos presagios de la serie a lo largo del tiempo. Estas son algunas de las predicciones que ocurrieron en Los Simpsons:

Atentados del 11S:

Muchos usuarios han resaltado este caso como uno de los más llamativos, ya que hasta en dos ocasiones predijeron la caída de las torres gemelas. El primer episodio en el que aparece esta revelación fue en 1993, nueve años después del atentado, donde se ve un cuadro en el que se ve una de las torres quemándose. El segundo capítulo data de 1997, cuando la familia viaja a Nueva York. Se puede leer en un folleto un 9 junto a las Torres Gemelas, formando así un 11.

Los Simpsons "adivinando" el atentado de las Torres Gemelas. | The Simpsons (Disney)

Presidencia de Donald Trump:

Otro nombre habitual en los archivos de Epstein es Donald Trump, por mucho que él lo niegue. Según fuentes policiales, Trump aparece más de 4.500 veces en la lista, además de las numerosas fotos en las que se les puede ver juntos.

Pues bien, Los Simpsons revelaron ya en el año 2000 que Donald Trump se postularía como candidato a Presidente de los Estados Unidos y ganaría las elecciones. Más tarde, en un corto especial de la serie lanzado en 2015, aparece un cartel con el lema "Trump 2024", lo que algunos fans interpretaron como que el programa insinuaba que volvería a presentarse a las elecciones.

Además, durante su intervención en la Comic-Con de San Diego, el creador de la serie dijo que Los Simpsons no terminará hasta que Donald Trump muera.

Donald Trump en Los Simpsons | The Simpson (Disney)

Fiesta blanca de Sean "Diddy" Combs:

El rapero acusado de tráfico sexual y crimen organizado también parece salir en un capítulo de Los Simpsons de 2017. Homer y el Sr. Burns asisten a una lujosa "fiesta blanca" organizada por un personaje llamado "Jay G", una parodia que guarda semejanzas físicas y de comportamiento con Diddy.

En el episodio se insinúa que el personaje de Jay G guarda muchos secretos, relacionando la trama con referencias a la élite de Hollywood y a las "freak offs parties" descritas en las denuncias contra el rapero. Otros han justificado que es una sátira basada en la novela "El Gran Gatsby" y la cultura de excesos de la fama en general, que coincidió con el caso real años después.

Homer y el Sr. Burns en una fiesta blanca, parecida a las de Sean 'Diddy' Combs. | The Simpson (Disney)

Fusión entre Disney y Fox:

La serie, original de 20th Century Fox, pasó a formar parte del catálogo de The Walt Disney Company en 2019, años después de que los propios Simpsons predijeran este suceso. En el episodio 5 de la temporada 10, lanzado en 1998, se puede observar el logo de 20th Century Fox indicando que era una división de Walt Disney.

Esta es considerada uno de los presagios más sorprendentes de la serie, adelantándose más de 20 años a lo que finalmente ocurrió. Muchos especulan con que Matt Groening, en realidad, no estaba prediciendo, si no que estaba confesando los secretos de las élites americanas.