Yolanda Serrano y Eva Leira desvelan los secretos del proceso de casting de 'La bola negra' o 'La casa de papel': "A veces hay que buscar en sitios muy marcianos"

Yolanda Serrano y Eva Leira son las directoras de casting de muchas de las mejores películas de las últimas dos décadas, como 'La Bola Negra', 'Ruega por nosotras' -estas recientemente estrenadas-. Sin embargo, su labor puede pasar desapercibida, incluso habrá quien se pregunte qué hace realmente una directora de casting.

"Es como una celestina que lee un guion, conoce a la persona que lo va a dirigir y lleva muchos años imaginando cómo sería y tiene que buscar esos ojos, esa energía y ese talento", ha explicado Serrano en Julia en la onda.

Sus inicios en la profesión

Este trabajo como tal antes no existía. Según Leira, era algo que te tocaba por pura casualidad, igual ese día llegaba el director y te decía que te tocaba hacerlo. "Aprendes porque te toca, te piden que hagas algo que no sabes hacer y empiezas a darte cuenta de que la observación es muy importante", ha señalado, al tiempo que ha contado que ella y Yolanda se conocieron en el rodaje de una película dirigida por Manuel Martín Cuenca. Ahí empezó todo.

A lo largo de su trayectoria han trabajado con muchos directores, por ejemplo con Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Dani de la Torre... Preguntadas por si los directores dan algún tipo de pauta a la hora de definir qué tipo de actores quieren, Serrano ha comentado que "cada uno tiene su forma de hacerlo", pero en su caso se sienten muy "libres".

Aunque a ellas lo que más les gusta es leer el guion, a veces en una cena informal con el equipo les dicen: "Me gustaría encontrar algo de este estilo, ¿creéis que podréis hacerlo?"

Cómo es el trabajo de una directora de casting

Durante esa lectura de guion, lo normal es hacer un trabajo de producción de casting para saber dónde encontrar más fácilmente a esos personajes. Por ejemplo, en el caso de La Veneno, la mayoría de los personajes eran mujeres trans. "Tuvimos que hacer una búsqueda por toda España. El equipo nos buscaba a mujeres por todos los sitios. Incluso viajamos a ciertas partes del país", ha señalado Yolanda, que también ha destacado que es "muy importante" dar mucha seguridad a los actores y actrices para que sientan que "se lo han ganado".

Ha señalado que a veces las cosas salen muy fácilmente, pero en otras cosas hay que "bucear mucho". Según Eva Leira, como la forma de contar la realidad actual ha cambiado, eso supone que a veces te toque buscar "en sitios muy marcianos, pero eso es lo bueno, cada historia tiene un mundo". Aun así ha puntualizado que lo vital es "adaptarse y leer cómo son, por ejemplo, nos fijamos en cómo son sus parejas, qué les gusta... Esto tiene mucho que ver con el amor".

La curiosidad y la observación están muy presentes en su día a día. Por ejemplo, a Dani Rovira le descubrió Eva Leira porque fue con su hijo a un monólogo: "Estás en un sitio y de repente te llega un camarero y te das cuenta de que es la persona que estabas buscando". Si bien, no es tan fácil como parece, porque primero tienes que contactar con esa persona y, después, hacerle pasar por diferentes pruebas hasta asegurarte de que sí es la adecuada.

El proceso de casting de Álvaro Morte en 'La casa de papel': los directores no estaban convencidos

El trabajo de dirección de casting les ha aportado mucha sabiduría y gracias a ello se han podido sumergir en determinados universos que de otra forma no lo habrían hecho. Por ejemplo, Eva Leira ha desvelado que en 'La Bola Negra' uno de los actores tiene una traqueotomía: "Javier Ambrossi insistió en que fuera así, entonces tú te ves haciendo pruebas a personas operadas de traqueotomía".

En el caso de 'La casa de papel', ellas propusieron que Álvaro Morte fuera 'el profesor', pero les costó mucho convencer a los directores. "No eran lo que tenían pensado y tuvimos que hacer muchas pruebas. Una vez llamamos a Álvaro, que ya había hecho muchas pruebas, pero los directores todavía no daban el visto bueno. Le volvimos a llamar para decirle que había que hacer más y le dijimos "no te deprimas, vamos por el buen camino", porque cuantas más pruebas, más cerca estamos".

Lo mismo pasó con él en Anatomía de un instante, que tampoco era lo que los directores buscaban para el personaje de Adolfo Suárez. "Nosotras sabíamos que tenía que ser él. Nos fuimos a Londres porque él estaba trabajando allí y le hicimos la prueba en su apartamento. Él mismo nos dijo que estábamos muy locas y que era una locura", han relatado entre risas. Cuando los directores aceptaron, ellas hicieron una foto al cartel del aeropuerto Adolfo Suárez - Madrid Barajas para darle la noticia: "No sabíamos que tenías un aeropuerto", le dijeron.