Víctor Guillot: "Los mensajes de Mazón y Cuenca son de una miseria moral difícil de medir"

Los mensajes entre el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, y el jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, con la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, han confirmado que el expresident no estaba preocupado por lo que estaba sucediendo el 29 de octubre. "Cojonudo", fue la respuesta al mensaje de Pradas avisando de que "preocupa" el barranco del Poyo. Además, Cuenca le advirtió a Pradas "de confinar nada, por favor" y que se lo quitase "de la cabeza".

Así las cosas, Víctor Guillot se ha mostrado contundente en Julia en la onda: "Son de una miseria moral difícil de medir", al mismo tiempo que ha asegurado que "el cerco a Mazón es cada vez más estrecho". A su juicio, "la condescendencia machista" del jefe de gabinete de Mazón hacia Pradas "queda patente", así como la evidencia de que "desde la una del mediodía tenían información suficiente" para actuar "de otra manera".

Un jefe de gabinete en condiciones hubiera entrado en el reservado y habría cogido por la pechera al presidente

En este contexto, Julia Otero ha sembrado la duda sobre cuáles eran en realidad "las expectativas" de Mazón para esa tarde, pero que eran "muy altas" para pensar que "su cabeza" estaba en "otra parte", dado que su respuesta a la descripción de la situación de emergencia fue "cojonudo".

La presentadora del programa, además, se ha preguntado: "¿Quién es un jefe de gabinete para decirle a una consejera de emergencias lo que tiene que hacer?", en referencia a la petición de Cuenca a Pradas que "de confinar, nada". En este sentido, Guillot ha sentenciado: "Un jefe de gabinete en condiciones hubiera entrado en el reservado y habría cogido por la pechera al presidente y lo habría sacado de allí".

El periodista, además, ha señalado que todavía queda "la duda" de si Maribel Vilaplana estaba comiendo con Mazón y si lo que le dijo a la jueza de Catarroja era verdad. Por eso, "el cerco sobre Mazón es cada vez más estrecho".

La red del poder del PP en Valencia continúa

Aunque Mazón ha dimitido, "la red de poder del PP en Valencia continúa", ha apuntado Arantxa Tirado, porque miembros de su gabinete continúan en el actual gobierno de la Generalitat. Además de que, aunque ha dimitido como president, Mazón sigue "saliendo a la calle, cobrando además un plus que le han dado", en referencia al nuevo cargo con el que le ha nombrado el actual president, Juanfran Pérez Llorca.

Es por ello que "si Mazón no ha dimitido antes, es porque no tenía garantizado un futuro inmediatamente después de su dimisión", ha afirmado Guillot. Según sus propias palabras, a lo largo de este año en el que se tenía que gestionar la crisis de la dana, había que "asegurar el futuro de un expresidente, probablemente el presidente más miserable que ha tenido la Comunidad Valenciana".