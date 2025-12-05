La respuesta de Mazón cuando Pradas le avisó de que preocupaba el barranco del Poyo: "Cojonudo"

El expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón y la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas intercambiaron varios mensajes de WhatsApp el día de la catastrófica dana, el pasado 29 de octubre de 2024, y en uno de ellos, en los que la exconsellera le alertaba esa misma mañana de que "preocupa" el barranco del Poyo, el ya 'expresident' le respondió: "Cojonudo".

Así se desprende del listado de mensajes que ha entregado la exconsellera a la jueza que investiga la gestión de la dana, que ha dejado 230 víctimas mortales y cuantiosos daños materiales. En el procedimiento están investigados Pradas y su exnúmero dos, Emilio Argüeso.

Pradas se refirió por primera vez a estos mensajes el pasado domingo en una entrevista concedida a 'Salvados' y, tras ello, la jueza se los requirió para incorporarlos a la causa, algo que la exconsellera ya ha hecho.

Qué mensajes se intercambiaron Pradas y Mazón

La mañana de la dana, a las 11.32 horas, Pradas y Mazón estuvieron comunicados con motivo del temporal y la exconsellera le transmitió la situación de la emergencia, las alertas y fenómenos costeros. Así mismo, le habló de rescates e intervenciones.

Sobre estos rescates, la exconsellera le comentó que en una residencia de ancianos de Carlet (Valencia) se habían inundado dos pabellones y que situación estaba "controlada" puesto que el centro era grande y los residentes habían sido realojados en otros pabellones.

Lo que más preocupa ahora es zona Ribera Alta, barranco pollo y Río Magro

Posteriormente, a las 13.03 horas, Pradas le mandó otro mensaje a Mazón: "Estoy en comunicación con Pilar Bernabé (delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana). Lo que más preocupa ahora es zona Ribera Alta, barranco pollo y Río Magro, acabamos de decretar alerta hidrológica en municipios de esa zona. Hemos reforzado el 112, tenemos desplazados bomberos forestales, el consorcio valencia también a tope. También vamos a pedir precaución por el temporal marítimo".

A este whatsapp Mazón le respondió: "Cojonudo". Seguidamente, en otro mensaje, un minuto más tarde, Pradas prosiguió: "Ha habido rescates con helicóptero y van a reforzar ahora con consorcio castellón".

En ese intercambio de mensajes, Pradas también le trasladó otro asunto a Mazón que no estaba relacionado con el temporal. Le dijo a las 13.05 horas: "Y la BUENA NOTICIA DEL DIA: todo parece indicar que mañana firmamos preacuerdo con bomberos forestales". A este mensaje, el 'expresident' respondió: "Bieeeeeennnnn".

Cojonudo

De confinar, nada

Por otro lado, según los mensajes que la exconsellera ha aportado al juzgado, el que fuera jefe de gabinete del expresident Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, pidió a las 19:54 horas del día de la dana a la exconsellera Salomé Pradas que "de confinar nada, por favor" y le insistió a las 20:25 en que se "quitase eso de la cabeza".

En estos mensajes, acreditados por un notario antes de su remisión al juzgado de Catarroja, la exconsellera le va informando de la complicación de la situación en Valencia e incluso, a las 16:28 horas, antes de la convocatoria de la reunión del Cecopi, le anuncia que hay una víctima mortal.

En concreto, Pradas avisó al jefe de gabinete del entonces president de la Generalitat a las 14:25 de aquel 29 de octubre de 2024 de que "la cosa se complica en Utiel". Un mensaje igual al que envió a las 14:11 a Mazón, pero que éste no contestó. Fue unos minutos antes de que acudiera al Ventorro.

A Cuenca le escribió más tarde "el río se está desbordando", a lo que respondió "Ostias", y a continuación la consellera le informó de que la emergencia se elevaba a nivel 2, se establecía un puesto de mando avanzado en Requena y se solicitaba la colaboración de la UME.

Más tarde, a las 16:03 horas, le informó de que se iba a constituir el Cecopi a las 17 horas y minutos después, a las 16:28 horas le comunicó que había una persona fallecida en Utiel.