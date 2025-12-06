Julia Otero ironiza sobre que aún no haya sentencia sobre el exfiscal: "Todo bien, nada nuevo o, como diría Mazón, cojonudo"

Se cumplen varias semanas del fallo del Tribunal Supremo sobre el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que condenaba a dos años de inhabilitación para ejercicio del cargo, así como a una multa de 7.200 euros (además de pagar las costas del juicio y abonar una cantidad a Alberto González Amador por el daño moral).

Sobre esto, reflexiona Julia Otero en su columna inicial donde tirando de ironía recuerda que todavía no conocemos las razones del Tribunal Supremo para justificar la condena a García Ortiz: "Todo bien, nada nuevo o, como diría Mazón, "cojonudo"".

La respuesta de Mazón a Pradas cuando le preocupaba el Barranco del Poyo

Se refiere Julia a la respuesta que Carlos Mazón le dio a Salomé Pradas cuando esta le mostró su preocupación por la situación en el Barranco del Poyo el día de la Dana. El expresidente de la Generalitat Valenciana y la exconsellera de Justicia e Interior intercambiaron varios mensajes de WhatsApp el día de la catastrófica, el pasado 29 de octubre de 2024, y en uno de ellos, en los que la exconsellera le alertaba esa misma mañana de que "preocupa" el barranco del Poyo, el ya 'expresident' le respondió: "Cojonudo".

Así se desprende del listado de mensajes que ha entregado la exconsellera a la jueza que investiga la gestión de la Dana. Esa mañana, a las 11:32 horas, Pradas y Mazón estuvieron comunicados con motivo del temporal y la exconsellera le transmitió la situación de la emergencia, las alertas y fenómenos costeros.

Posteriormente, a las 13.03 horas, Pradas le mandó otro mensaje a Mazón: "Estoy en comunicación con Pilar Bernabé (delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana). Lo que más preocupa ahora es zona Ribera Alta, barranco pollo y Río Magro, acabamos de decretar alerta hidrológica en municipios de esa zona. Hemos reforzado el 112, tenemos desplazados bomberos forestales, el consorcio valencia también a tope. También vamos a pedir precaución por el temporal marítimo".

A este whatsapp Mazón le respondió: "Cojonudo". Seguidamente, en otro mensaje, un minuto más tarde, Pradas prosiguió: "Ha habido rescates con helicóptero y van a reforzar ahora con consorcio castellón".

Día de la Constitución

Otro de los temas que destaca Julia en su columna son los 47 años de la Constitución que se cumplen este sábado: "En este largo finde de la purísima Constitución, o de la Constitución Inmaculada, tenemos un JELO muy concurrido de talento. Antes celebremos que la Carta Magna, la primera que hemos votado en España en referéndum cumple hoy 47 años".

"Cuando cumplió 18, un tipo que entonces no tenía el pelo blanco, pero la lengua igual de larga dijo que si fuera chico podía votar y que si fuera chica se vestiría de largo. Frase inolvidable de Miguel Ángel Rodríguez, al que le ha cambiado sólo el color del pelo", comenta.