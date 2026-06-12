Verano Joven 2026: cuándo empieza y cómo conseguir los descuentos en transporte

El Gobierno ya ha dado luz verde al programa Verano Joven 2026, una iniciativa que permite, desde hace varios veranos, viajar por España y Europa con descuentos de hasta el 90% en trenes y autobuses durante los meses de verano. La medida, impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, estará vigente para los desplazamientos realizados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

Se trata de la cuarta edición consecutiva del programa, que desde su lanzamiento en 2023 ha beneficiado a más de cuatro millones de jóvenes y ha facilitado más de 16 millones de viajes bonificados. Podrán acceder a los descuentos los jóvenes nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008, ambos inclusive, siempre que tengan nacionalidad española o residencia legal en España.

Para beneficiarse del programa será necesario registrarse previamente en la plataforma habilitada por el Ministerio de Transportes y obtener un código personal e intransferible que deberá utilizarse al comprar los billetes.

Descuentos del Verano Joven 2026

Los descuentos aprobados para esta edición mantienen las mismas condiciones que en años anteriores y abarcan diferentes medios de transporte.

Las bonificaciones son las siguientes:

90% de descuento en autobuses regulares de competencia estatal.

en autobuses regulares de competencia estatal. 90% de descuento en trenes de Media Distancia convencional y servicios de ancho métrico.

en trenes de Media Distancia convencional y servicios de ancho métrico. 50% de descuento en trenes Avant.

en trenes Avant. 50% de descuento en servicios de larga distancia y alta velocidad, con un máximo de 30 euros de rebaja por billete.

en servicios de larga distancia y alta velocidad, con un máximo de 30 euros de rebaja por billete. 50% de descuento en el pase Interrail Global Flexible de 10 días en dos meses comercializado por Renfe.

Cómo conseguir el código para viajar con descuento

El procedimiento para acceder a las ayudas es sencillo. Los interesados deberán registrarse con su DNI o NIE en la web oficial del programa y esperar la validación de sus datos. Una vez completado el proceso, recibirán un código personal que podrán utilizar en las plataformas de compra de los operadores participantes.

El Ministerio recomienda realizar el registro con al menos 24 horas de antelación antes de efectuar la primera compra de billetes.

El programa estará operativo para todos los viajes realizados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026. Durante ese periodo, los beneficiarios podrán adquirir billetes con descuento para desplazamientos nacionales e internacionales incluidos en la iniciativa.

La aprobación del plan llega acompañada de una inversión pública de 130 millones de euros, diez millones más que en la edición anterior, con el objetivo de fomentar el uso del transporte público, impulsar el turismo y facilitar la movilidad de los jóvenes durante las vacaciones estivales.

El éxito de las anteriores convocatorias ha convertido al Verano Joven en una de las medidas más populares dirigidas a la juventud. Además de reducir el coste de los desplazamientos, la iniciativa busca promover hábitos de movilidad más sostenibles y favorecer la actividad económica en numerosos destinos turísticos de España y Europa.