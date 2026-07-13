Una vecina de Bédar denuncia en Onda Cero la "falta de limpieza" del campo y carga contra la clase política: "Pasan todo el día insultándose"

Emilia Vicente Martín es una vecina de Los Gallardos, el pueblo afectado por el incendio mortal de Almería y que los bomberos todavía están intentando extinguir por completo. Ella es la farmacéutica de Bédar, otro de los pueblos también afectados por la catástrofe.

En una entrevista en Por fin ha relatado, visiblemente emocionada y enfadada, que varios clientes y amigos han muerto a causa de las llamas. "Estoy mal, destrozada, rota, sin palabras", le ha dicho al presentador del programa, Jaime Cantizano. Tras varios días de reflexión, ha llegado a una clara conclusión: falta prevención y limpieza de los campos, y la clase política debe dedicarse a ayudar y dejar de discutir.

¿Por qué no se han puesto de acuerdo antes?

"¿Por qué pasan estas desgracias? Hay que buscar una causa", enfatizaba Emilia, que ha comparado la situación política actual con una familia: "Si el padre y la madre están todo el día discutiendo y no trabajan, esa familia no prospera y es un desastre. Eso está pasando en España". A su juicio, los políticos se pasan "todo el día insultándose en el Congreso", y así "no se prospera".

Preguntada por la imagen de unidad que han trasladado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la farmacéutica ha expresado que "solo faltaría" que no se hubieran puesto de acuerdo en apagar el fuego, y ha vuelto a insistir: "¿Por qué no se han puesto de acuerdo antes?"

La falta de limpieza del campo, la clave de la rápida propagación

A su juicio, la prevención es "la base de la vida" y, si no se limpian los campos, ocurren este tipo de desgracias, igual que sucedió con el accidente de Adamuz -por una rotura de la vía- o la dana -no enviaron el ES-Alert a tiempo, tal y como ha recordado. En el caso del incendio de Los Gallardos, si ha sido tan mortífero es porque el campo "no estaba limpio" y por eso las llamas estaban "placenteras", porque tenían "un alimento impresionante".

"Los arbustos superan a los árboles, no hay cortafuegos, no hay nada. Era salvaje todo", es la crítica que ha trasladado a las administraciones. La farmacéutica viene de familia de agricultores y ha recordado que su padre siempre decía que era muy importante que el campo esté limpio. "¿Por qué los políticos no hacen unas buenas gestiones de ese tema? No se hace nada", ha lamentado.

Asimismo, se ha preguntado si ningún técnico planteó la idea de cerrar la torre de electricidad que ha originado la tragedia, dado que el restaurante al que suministraba luz lleva nueve años cerrado. Por todo ello, cree que lo que va a pasar en un futuro es que "el mundo se va a reír de España porque vamos de desgracia en desgracia". Además, se ha mostrado visiblemente molesta porque parece que hay que conformarse con que los veranos se conviertan "en un infierno". "Si los políticos en lugar de discutir...", ha reiterado.

Dos vecinos con los que habló en su negocio murieron horas después

El incendio se ha llevado la vida de 13 personas, dos de las cuales Emilia atendió el mismo día en su farmacia. A las 18:00 horas mi marido le dio medicamentos a un vecino belga y después murió atrapado por las llamas. El jueves vino otro señor y se despidió con una sonrisa, ¿cómo puedes olvidar eso? Estamos derrotados, nuestra vida ya no va a ser la misma".