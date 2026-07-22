Vandalizan en Barcelona con un mensaje el mural en honor a Ferrán Torres con la Copa del Mundo: "Queremos selecciones catalanas"

El homenaje artístico a Ferran Torres por su decisiva actuación en la final del Mundial apenas ha permanecido unas horas intacto. El mural que el artista urbano TvBoy pintó en el barrio de Gràcia, en Barcelona, ha sido vandalizado con pintura blanca y varias inscripciones de contenido político, reabriendo el debate sobre el uso del espacio público y la creciente polarización en torno a los símbolos nacionales.

La obra mostraba al delantero valenciano con la camiseta de la selección española besando la Copa del Mundo, en alusión al gol que dio a España el triunfo frente a Argentina en la final del campeonato. El mural fue realizado por TvBoy, uno de los artistas urbanos más reconocidos de Barcelona, cuyas creaciones suelen combinar actualidad, deporte y crítica social.

Pintadas contra España

Durante la madrugada, varios desconocidos cubrieron parcialmente la pintura original con una gran capa de pintura blanca y escribieron mensajes como "Puta Espanya" y "Volem seleccions catalanes", en una acción que dañó por completo la intervención artística.

Las imágenes del mural vandalizado se difundieron rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios condenaron el ataque y lo calificaron como un acto contra la libertad de expresión y el arte urbano.

"Seguiré pintando"

El propio TvBoy lamentó lo ocurrido, aunque aseguró que este tipo de episodios no frenarán su actividad artística. No es la primera vez que una de sus obras es objeto de actos vandálicos, ya que algunos de sus murales dedicados a figuras de actualidad también han sido alterados poco después de ser creados.

El artista italiano, afincado en Barcelona desde hace años, se ha convertido en una referencia internacional del arte urbano gracias a intervenciones protagonizadas por líderes políticos, deportistas y personalidades de la cultura.

Un homenaje al héroe de la final

TvBoy quiso rendir homenaje a Ferran Torres después de que el atacante valenciano marcara el gol que dio a España su segundo Mundial. La imagen del futbolista besando el trofeo pretendía inmortalizar uno de los momentos más icónicos de la conquista del título por parte de la selección española.

La vandalización del mural vuelve a poner de manifiesto la tensión que, en ocasiones, generan en Cataluña las representaciones vinculadas a símbolos nacionales españoles, especialmente cuando estas adquieren una gran repercusión pública.