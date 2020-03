Última hora sobre el coronavirus

Fernando Simón: "Hay siete pacientes en la UCI que a priori estarían graves"

Simón ha explicado que les preocupan especialmente los casos en los que no hay un vínculo epidemiológico claro. De estos hay 14 repartidos entre tres comunidades autónomas. En una de ellas, los vínculos no vienen de zonas de riesgo pero sí de una reunión internacional en otro país. También ha dicho que hay siete pacientes en UCI, que a priori estarían graves. Hasta ayer parecía que evolucionaban de forma estable dentro de la gravedad. "Tenemos 13 casos confirmados entre personal sanitario. Al menos dos, no se infectaron durante su labor diaria sino fuera. Son los que han generado gran parte del resto de contagios. De ahí las medidas especiales que se están tomando".