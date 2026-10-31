Todos los bulos que han surgido a raíz del accidente ferroviario de Urda: fotos de Adamuz, mensajes a familiares o teorías de la conspiración

Se cumplen tres días, 72 horas, del accidente ferroviario en Urda (Toledo), que deja, al menos, 69 muertos y decenas de heridos. Y en estos tres días han surgido multitud de bulos y desinformaciones sobre la tragedia.

Clara Jiménez Cruz analiza en la Maldita Hemeroteca de Julia en la onda estas informaciones falsas, empezando por muchas imágenes que han aparecido y que no pertenecen al accidente de Urda, sino al de Adamuz, ocurrido hace nueve meses.

Las imágenes de Adamuz usadas para Urda

Una de esas imágenes es un supuesto posado de los reyes con varios ministros delante de uno de los trenes. Sin embargo, no era lo que parecía: fue una foto hecha en un momento en el que estaban todos mirando a algo que había señalado Óscar Puente. Esa misma imagen se ha utilizado ahora como si fuera del accidente de Urda.

También ha circulado una imagen del ministro de Transportes, Óscar Puente, la misma mañana del accidente, tranquilo y sonriendo. Esas imágenes son del ministro llegando al Foro Mundial de Infraestructuras (WIF) en Madrid y están tomadas cuatro minutos después de que se produjera el accidente, por lo que es posible que no supiera siquiera qué había ocurrido porque, de hecho, el ministro abandonó la inauguración antes de intervenir para desplazarse al centro de control de Atocha.

También, de Puente, estamos viendo en redes sociales unas conversaciones de WhatsApp subidas de tono con una mujer que supuestamente habría publicado un medio de comunicación: "No hay ni rastro de esa publicación y todo apunta a que son falsas", explica Clara Jiménez Cruz.

Comunicación con los familiares de los afectados

El Centro de Integración de Datos (CID), que es un organismo que se activa en sucesos con numerosas víctimas mortales, ha emitido un comunicado alertando de que familiares de los posibles fallecidos en el accidente están recibiendo mensajes SMS en los que, supuestamente, la Guardia Civil les informa de la identificación de los cuerpos de sus allegados.

El CID advierte de que son mensajes falsos y explica que la comunicación de las identificaciones de los fallecidos a sus familias se hace "de manera presencial y personal" por la Guardia Civil, "nunca por llamada telefónica".

Las teorías de la conspiración

Después de las primeras horas de la tragedia, se empezó a construir la conspiración. Primero dijeron que si había sido un hackeo o un sabotaje de potencias extranjeras y se señaló a Estados Unidos e Israel, y de ahí, se recuperó un vídeo que los desinformadores ya usaron en el apagón.

El vídeo de Netanyahu

"Dicen que en ese vídeo Netanyahu amenaza a España con cortes en el suministro y accidentes de tren. Lo que pasa es que el vídeo no dice eso. El vídeo es de abril de 2025 y Netanyahu dice que no iba a tolerar una guerra diplomática contra Israel por parte de España y que no permitiría que ningún país que adoptase esta postura se quedase sin pagar un precio inmediato", explica Clara, que después añade que, "en esas declaraciones, Netanyahu no menciona ni los cortes de luz ni los accidentes de tren, pero se utiliza ahora para alimentar esa narrativa".

La experta asegura que esto son desinformadores coordinados y profesionales porque ese vídeo de Netanyahu, lo hemos visto ya circular en las últimas horas en al menos seis idiomas. Y han entrado los rusos: la red Pravda, que es la infraestructura de desinformación y propaganda prorrusa que opera a nivel global para influir en la opinión pública y desestabilizar a democracias extranjeras, también lo está compartiendo.

Las empresas de seguridad israelíes

Pero no es lo único que está circulando ligando a Israel con lo ocurrido en Urda: en las últimas horas, hemos visto en redes a un montón de gente diciendo que los sistemas de seguridad de los trenes en España dependen de una empresa israelí.

"Aquí hay muchos peros. Se mencionan tres empresas: Cylus, IAI y ICTS. De esas tres, solo una, a través de su filial en España, tiene tres contratos públicos con Renfe, que es ICTS. Y otro pero más: Esos contratos no están relacionados con los sistemas de seguridad de la infraestructura ferroviaria o los trenes. Son contratos con los que se les adjudica la seguridad privada de estaciones y talleres de Renfe: es decir, para pagar a 700 guardias de seguridad, según la nota de prensa de la propia compañía".