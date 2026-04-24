Todo lo que se sabe del estado de salud de Roca Rey: el torero sufrió una grave cornada con trayectorias de 35 centímetros

La sangre está siendo una de las protagonistas de la Feria de Abril de Sevilla. Primero con la cogida a Morante de la Puebla; después con la grave cornada a Roca Rey. Ambas en la Maestranza a dos maestros del toreo que, a pesar de la complejidad, se encuentran en plena recuperación.

El diestro peruano, según apunta la agencia EFE, abandonará en las próximas horas la UCI del hospital Viamed-Santa Ángela de La Cruz de Sevilla y pasará a planta para seguir recuperándose de las heridas que le han causado "un grave destrozo", según ha dicho su apoderado ante los medios de comunicación.

Hay mucho destrozo muscular

"Ha pasado la noche bien. La cornada es fuerte, muy extensa y con mucho destrozo muscular", ha dicho Luis Manuel Lozano. "A nivel de arterias y nervios no ha habido una gran afectación". Su apoderado asegura que el torero "está contento" y que lo que menos le importa en estos momentos "es la cornada". El peruano "se encuentra muy satisfecho con el triunfo y con la forma en la que vio al público entregado a él".

Aun así, la realidad es que las consecuencias de la cogida siguen estando ahí. Tanto que por la noche tuvo que ser sedado de nuevo al no soportar los dolores. "Ha sido una cornada muy fuerte", insiste Lozano.

Roca Rey cogido por el quinto toro de la tarde del jueves en la Maestranza | Agencia EFE

Dos trayectorias que suman 35 centímetros

El diestro fue trasladado al hospital después de ser operado de urgencia en la enfermería de la plaza de toros por el equipo médico del doctor Octavio Mulet, que calificó la situación de "muy grave" en el parte oficial.

Según el parte médico, Roca Rey sufrió una "herida por asta de toro, en cara interna, tercio superior del muslo derecho, que presenta una trayectoria total de 35 cm, con una descendente de 20 cm y una ascendente de 15 cm, que produce extensa rotura de músculos vasto interno y sartorio, disecando y contundiéndose en prácticamente toda su extensión el paquete vasculo-nervioso femoral superficial, sin producir lesión vascular".

El mismo parte refiere que fue sometido a "exploración y lavado de herida, hemostasia de ramas vasculares femorales y musculares, aplicando hemostáticos. Se comprueba hemostasia efectiva". Al diestro se le aplicó "drenaje aspirativo en ambas trayectorias, aproximación de planos músculo-aponeuróticos y piel".