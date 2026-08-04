Todo lo que sabe del crimen de Alhaurín de la Torre: el autor confiesa que descuartizó el cadáver y lo repartió por diversos puntos

Lo que comenzó con el hallazgo en Alhaurín de la Torre de un cráneo humano en una arqueta, ha acabado derivando en la confesión del asesino de Francisco José Agüera, de 59 años.

Este vecino del pueblo malagueño de Coín desapareció en plena pandemia; con todo el mundo encerrado en sus casas, sin testigos, sin nadie que supiera de su paradero. Desde el 28 de abril de 2020, sus familiares le buscaron e incluso acudieron a SOS Desaparecidos, que lanzó una alerta con su imagen. Pero no se supo nada hasta cinco años más tarde.

Un cráneo en una bolsa de plástico

Fueron unos operarios los que se sorprendieron al ver un cráneo en una bolsa de plástico dentro de una arqueta mientras trabajaban desbrozando una parcela de la urbanización Pinos de Alhaurín, a las afueras de Alhaurín de la Torre. Al avisar a la Guardia Civil, los agentes comprobaron que el cráneo tenía una fractura, reflejo de una muerte violenta.

El cráneo fue sometido a distintos análisis genéticos que permitieron ponerle nombre y apellidos: Francisco José Agüera, vecino de Coín desaparecido durante la pandemia. Los policías empezaron a estudiar las comunicaciones de la víctima y a centrar sus actuaciones en su entorno personal y social.

Finalmente, la benemérita pudo identificar a un sospechoso, procediendo a su arresto el 28 de julio, aunque no ha sido dado a conocer de manera oficial hasta este lunes. Tras su detención, el hombre, conocido del fallecido, se derrumbó y confesó haber acabado con la vida de Francisco José.

Explicó que lo asesinó en su casa y posteriormente descuartizó el cadáver para esconder sus restos en bolsas de basura en distintos puntos del término municipal de Alhaurín de la Torre. Incluso él mismo acompañó a los investigadores hasta varios de los puntos donde los había arrojado. Tras ser recuperados, se encuentran pendientes de análisis genético para su cotejo definitivo, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

El arrestado fue puesto a disposición judicial ante el Tribunal de Instancia de Málaga, en la plaza número 8 de la Sección de Instrucción, a finales de la semana pasada. Allí hizo uso del derecho a guardar silencio y posteriormente se determinó que fuera encarcelado provisionalmente sin fianza y con prisión comunicada. Se le imputa un delito de homicidio.

La operación, que recibe el nombre de Capibara, ha sido desarrollada de forma conjunta por el Grupo de Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Málaga y el Equipo de Policía Judicial de Coín. La causa ha sido dirigida por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga 4.