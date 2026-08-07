Todo lo que cambia con la nueva normativa de la Unión Europea para pasajeros aéreos: equipaje, retrasos e indemnizaciones

Se preparan cambios a la hora de viajar en avión. Y es que el Parlamento Europeo ha confirmado los cambios en las normas sobre derechos de los pasajeros aéreos pactados con el Consejo de la Unión Europea en julio.

En concreto, tal y como ha informado Europa Press, el organismo europeo aprobará una reforma de los derechos de los pasajeros aéreos que introducirá cambios en aspectos clave como el equipaje de mano, las compensaciones por retrasos y el procedimiento para reclamar. La nueva normativa entrará en vigor tras su publicación oficial y los Estados nuevos dispondrán de un año para adaptarla.

¿Qué ocurrirá con el equipaje de mano?

Uno de los aspectos que más interés ha generado es el relacionado con el equipaje de mano. La normativa no reconoce el derecho a viajar con una maleta de cabina gratuita, por lo que las aerolíneas podrán seguir cobrando por este servicio. Sin embargo, estarán obligadas a mostrar desde el primer momento el precio del billete que incluya equipaje de mano, facilitando así la comparación entre distintas opciones.

No obstante, los pasajeros seguirán teniendo derecho a transportar gratuitamente un artículo personal, como una mochila o un bolso que pueda colocarse debajo del asiento delantero. Además, las compañías no podrán cobrar un suplemento para que los menores de 14 años, las personas con movilidad reducida o quienes necesiten asistencia viajen sentados junto a sus acompañantes.

Se mantienen las indemnizaciones por los retrasos

La reforma conserva el derecho de los pasajeros a recibir una compensación económica cuando un vuelo llegue a destino con más de tres horas de retraso, siempre que no concurran circunstancias extraordinarias. Las indemnizaciones continúan situándose entre los 250 y los 600 euros, en función de la distancia del vuelo.

La normativa también aclara las obligaciones de las aerolíneas durante las incidencias: "La reforma busca reforzar la protección de los viajeros frente a incidencias como la denegación de embarque, los retrasos y las cancelaciones de vuelos", tal y como ha indicado Europa Press. Además, figuran otras normas como la asistencia a los viajeros mediante comida, bebida, alojamiento cuando sea necesario y alternativas de transporte en caso de cancelación o retrasos prolongados. Asimismo, el procedimiento para solicitar las compensaciones será más sencillo y las compañías deberán ofrecer una información más clara sobre los derechos de los pasajeros.

¿Cuándo entrarán en vigor los nuevos cambios?

El nuevo reglamento ya ha superado todos los trámites legislativos de la Unión Europea y entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE (DOUE), y los Estados miembros dispondrán de un plazo de 12 meses para aplicar las nuevas normas, por lo que los cambios se irán incorporando progresivamente en todos los países comunitarios.