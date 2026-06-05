El terrible caso de Agostina Vega: la joven asesinada y descuartizada en Argentina

La conmoción y el sufrimiento han inundado Argentina. Y es que la adolescente Agostina Vega, de 14 años, ha sido asesinada y descuartizada, lo que ha provocado una oleada de protestas en el país. La pequeña desapareció la noche del pasado 23 de mayo en la ciudad argentina de Córdoba y, tras una semana de búsquedas por parte de familiares, vecinos y autoridades, fue hallada descuartizada en un descampado en la periferia de la ciudad. En concreto, los restos fueron hallados en una zanja de desagüe el sábado 30 de mayo.

Según las primeras pesquisas, Vega se dirigió a la casa de un amigo de la familia con la intención de recoger un regalo para su madre. Sin embargo, la adolescente fue agredida sexualmente y ahorcada. Los primeros resultados de la necropsia indican que fue desmembrada con un cuchillo de cocina.

El caso ha supuesto la indignación de la ciudadanía en el país. Miles de manifestantes salieron a las calles con el objetivo de exigir al gobierno responsabilidades y criticar al presidente Javier Milei.

Dos detenidos tras el asesinato

Tras hallarse el cuerpo de la niña, la policía detuvo a la expareja de su madre, Claudio Barrelier, de 33 años, como único sospechoso del feminicidio. El detenido niega haber matado a la menor, pero los investigadores señalan que su historial delictivo muestra que había sido arrestado por secuestrar a una joven hace un año.

15 días después, la policía ha detenido a un segundo sospechoso. En este caso, el acusado es Osvaldo Fassetta, de 47 años, imputado por encubrimiento agravado. Su defensa ha cuestionado la detención y ha explicado que existen pruebas que lo sitúan en un quiosco hasta las 4:00 de la mañana.

La última persona que la vio con vida

La última persona en ver a Agostina antes de su desaparición fue el taxista que la acercó hasta la casa del presunto asesino. Según ha explicado, la adolescente lo paró y le pidió que la llevara hasta la dirección de la expareja de su madre. Durante el trayecto, el conductor preguntó a la adolescente sobre su edad y el por qué viajaba a esa calle.

Ante las preguntas, la niña respondió asegurando que se iba a encontrar con el novio de su mamá y que le iban a hacer una sorpresa. El fiscal señala que el asesinato de la menor se cometió en las primeras horas de su desaparición, entre las 22:30 del sábado y las 02:00 horas de la madrugada del domingo, por lo que no existe mucho margen para nuevos sospechosos.

Asimismo, las imágenes de las cámaras de seguridad de la calle muestran como la joven entraba en el interior de la vivienda de Barrelier la noche de su desaparición. Determinados los primeros indicios, los análisis toxicológicos deberán determinar si la niña fue drogada.