Los sueños entran en el laboratorio: "Podemos reactivar recuerdos mientras una persona duerme"

Durante siglos los sueños han sido considerados un espacio íntimo e incontrolable del ser humano. Sin embargo, recientes investigaciones científicas sugieren que el contenido de nuestros sueños podría no ser tan inaccesible como se pensaba.

Algunos neurocientíficos han realizado experimentos mediante estímulos externos como sonidos u olores, para influir en lo que soñamos mientras dormimos. Estos avances abren nuevas posibilidades para la ciencia, desde mejorar el aprendizaje hasta tratar adicciones, pero también plantean inquietantes preguntas sobre la manipulación de la mente humana.

El experimento que logró dirigir los sueños

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Northwestern utilizó una técnica conocida como reactivación de memoria dirigida (Targeted Memory Reactivation, TMR).

Este método se basa en una idea sencilla: si un sonido se asocia a una experiencia o recuerdo antes de dormir, ese mismo sonido puede reactivar ese recuerdo durante el sueño.

En el experimento participaron veinte voluntarios con experiencia en sueños lúcidos. Antes de dormir resolvían distintos rompecabezas que estaban asociados a determinados sonidos. Posteriormente, mientras dormían y entraban en la fase REM -la etapa del sueño en la que los sueños son más intensos-, los investigadores reproducían esos mismos sonidos.

Los resultados fueron llamativos, ya que aproximadamente el 75% de los participantes afirmó haber soñado con elementos relacionados con los rompecabezas o los sonidos escuchados durante el sueño. Además, algunos problemas planteados antes de dormir fueron resueltos con mayor frecuencia tras haber aparecido en los sueños.

Este hallazgo sugiere que el cerebro sigue procesando información compleja mientras dormimos y que ciertos estímulos pueden orientar ese proceso.

Dormir para aprender o cambiar hábitos

La idea de aprovechar el sueño para mejorar el aprendizaje o modificar conductas no es nueva. Investigaciones anteriores han demostrado que la memoria se consolida durante el sueño, reorganizando la información adquirida durante el día.

A partir de este conocimiento, algunos experimentos han tratado de reforzar recuerdos o hábitos mediante estímulos sensoriales, como asociar sonidos o música a material de estudio para reforzar la memoria o utilizar olores desagradables vinculados al tabaco para reducir el deseo de fumar.