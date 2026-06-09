Soto Ivars, sobre el Papa en el Congreso: "La izquierda aplaudiendo un discurso antiabortista o la derecha identitaria la diversidad"

El escritor y periodista Juan Soto Ivars ha analizado con lupa la reacción de los distintos partidos políticos tras la histórica intervención del papa León XIV en el Congreso de los Diputados. Ha señalado directamente a las contradicciones ideológicas y a lo que considera una monumental puesta en escena por parte de la clase política.

"Yo lo que vi en el Congreso fue postureo, básicamente" arrancaba Soto Ivars durante su intervención en el programa Por Fin de Onda Cero. La visita del papa no sirvió para diluir la polarización, sino para evidenciar el interés de los diputados por no salirse de la foto. "Estaban todos allí peloteando, cada uno por sus distintos intereses", señalaba.

La solidez de la Iglesia frente a los partidos políticos

Juan Soto Ivars ha repasado las diferencias estructurales existentes entre la doctrina católica y las corrientes políticas actuales. Para el periodista, la Iglesia cuenta con una ventaja competitiva incuestionable: "Es una ideología muy sedimentada en el tiempo, llevan dos mil años perfeccionándola", comentaba respecto al recorrido de algunas de las ideologías políticas de la actualidad.

Esa coherencia interna en el mensaje del Pontífice, que defiende el valor sagrado de la vida humana, "igual para el no nacido que para el moribundo, el extranjero o el nacional" ha sido el punto de inflexión por el que, a juicio del periodista, se han sucedido todas estas contradicciones en el hemiciclo.

"Yo esto lo gozo realmente"

Soto Ivars ha confesado la diversión que le ha supuesto el comportamiento de las diferentes bancadas: "para mí fue precioso ver a gente, diputados de izquierdas, aplaudiendo un discurso antiabortista. Yo lo gozo realmente" comentaba.

El colaborador también ironizó al ver a la "derecha identitaria aplaudir un discurso a favor de la diversidad y de la inmigración", o a los partidos nacionalistas aplaudiendo una intervención que hizo hincapié en la unidad nacional española y en el idioma. Un escenario que resume como "puro postureo".

Asimismo, ha insistido en separar el fondo del mensaje de la actitud de los receptores: "de lo que he visto en España, en la clase política, creo que no ha sido otra cosa que postureo", concluía con firmeza.