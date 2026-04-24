Sonidos Líquidos anuncia su cartel completo, cuelga el “sold out” en La Geria y suma una nueva cita en La Graciosa

El festival Sonidos Líquidos ha anunciado el cartel completo de su edición 2026, confirmando además que las entradas para su cita principal, prevista el 6 de junio en La Geria (Lanzarote), ya están completamente agotadas. Este hito consolida al evento como uno de los referentes culturales de la isla, con un público mayoritariamente procedente de fuera del territorio insular.

A los nombres ya conocidos —Ginebras, The Molotovs y Sanguijuelas del Guadiana— se suman ahora artistas como Ángel Stanich, el dúo mexicano Nortec: Bostich + Fussible, la banda Go Cactus, el trío La 126 y la DJ grancanaria Dara Ortega. El cartel se completa con Good Franco y Los Blody, ganadores del festival Sonora celebrado recientemente en Las Palmas de Gran Canaria, en una clara apuesta por el talento emergente canario.

Como principal novedad de esta edición, el festival incorporará una nueva fecha el próximo 28 de junio en La Graciosa, en el marco de la Semana de los Geoparques Europeos. Este evento especial contará con la colaboración de la Fundación Líneas Romero y el Geoparque Mundial UNESCO de Lanzarote y el Archipiélago Chinijo, ampliando así el alcance territorial y cultural del festival.

En su 16ª edición, Sonidos Líquidos refuerza su identidad como un encuentro que combina música, paisaje y experiencias singulares, apostando por nuevos formatos sin perder su esencia.

El festival también ha sido reconocido por su compromiso medioambiental. Ha renovado su tercera estrella de certificación de A Greener Festival y ha recibido el Pied Piper Award a la Mejor Comunicación de Acciones de Sostenibilidad, otorgado en Londres. Su director, Neftalí Acosta, destacó la importancia de hacer visibles y medibles estas prácticas para generar conciencia y fomentar el cambio en el sector.

Organizado por Arenao Producciones, Sonidos Líquidos cuenta con el apoyo de diversas instituciones públicas y privadas vinculadas al turismo, la cultura y el desarrollo sostenible en Lanzarote.