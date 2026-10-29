El sistema de seguridad LZB data del años 90: "El hecho de que sea antiguo no es la causa de fallo, pero sería deseable la modernización"

Marta García Aller ha entrevistado a Fernando Suárez, presidente del Consejo General de Ingeniería Informática, en la jornada posterior al trágico accidente ferroviario de Urda, que por el momento ha dejado 68 muertos. Desde esta organización, Suárez ha reivindicado la importancia de utilizar correctamente los sistemas informáticos y de evaluar los riesgos tanto en su diseño como en su mantenimiento.

El presidente del Consejo General de Ingeniería Informática ha querido abordar lo sucedido "con toda la cautela del mundo". Ha recordado que la informática está detrás de todos los sistemas de control y gestión de la movilidad y ha defendido la confianza en estos sistemas, al tiempo que ha puesto el foco en la importancia de las labores de mantenimiento.

Suárez ha explicado que un fallo en el sistema de comunicación simultánea es una posibilidad que debe analizarse. Para ello, ha señalado que los sistemas informáticos deben entenderse como «una conjunción de elementos», entre los que se encuentran los datos, la configuración, el propio software y las actualizaciones. "Son sistemas muy, muy complejos", ha subrayado.

Ante la gravedad de lo ocurrido, ha ofrecido "nuestros peritos informáticos para realizar el análisis forense" de lo que ha podido suceder.

En cuanto a la tecnología utilizada, Suárez ha señalado que, por lo que ha trascendido en prensa, se trata de un sistema relativamente antiguo, el LZB, que está siendo sustituido progresivamente por el RTMS, una tecnología más moderna que ofrece interoperabilidad con otros sistemas europeos. No obstante, ha aclarado que la falta de modernización "no es una causa de que falle".

Sobre los fallos puntuales que se habían advertido en fechas previas, ha apuntado que "los trabajos de mantenimiento apuntan a que no fueron todo lo correctos de lo que deberían de ser".

Suárez ha comparado la época en la que se implantó este sistema, en la década de los noventa, con "la prehistoria". Sin embargo, ha matizado que, pese a su antigüedad, también ofrecía seguridad y robustez."El hecho de que sean antiguos no es la causa de su fallo, pero sería deseable la modernización, al igual que modernizamos los propios trenes", ha concluido, al defender que la actualización tecnológica puede ofrecer más garantías.