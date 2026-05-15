Sigue la polémica por la lotería en Igorre: detenido el presidente del club de rugby por el impago de participaciones premiadas

La Ertzaintza ha detenido al presidente del equipo Arratiko Zekorrak Rugby Taldea, del municipio vizcaíno de Igorre, tras recibir 130 denuncias por el impago de participaciones premiadas de la Lotería de Navidad repartidas por el club, por un importe que podría superar los 2,7 millones de euros.

La detención del responsable del club deportivo, de 53 años, se ha producido en Durango (Bizkaia), y la Policía vasca le imputa un delito de estafa y administración desleal, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. El presidente del club, que había sido requerido previamente por la Ertzaintza para personarse en dependencias policiales, será puesto a disposición judicial tras finalizar las diligencias de la Policía vasca.

285 décimos del 90693, tercer premio de la Lotería de Navidad

Los propietarios de más de dos centenares de participaciones del número 90.693, que resultó agraciado con el tercer premio de la Lotería de Navidad, no han podido cobrar su importe.

El club de rugby, fundado en 1990 y que compite en la segunda división de la Liga vasca, había adquirido un total de 285 décimos de ese número, y vendió las participaciones en su mayor parte entre jugadores de la entidad, vecinos de Igorre y a otros clubes deportivos de Bizkaia.

Las personas afectadas por el impago se agruparon a través de varias redes sociales y decidieron, como primera medida, presentar una denuncia ante la comisaría de la Ertzaintza de Durango o bien ante el juzgado de guardia de ese municipio vizcaíno. Ese grupo de afectados pretende que se investiguen los movimientos de la cuenta bancaria del club en la que se ingresaron los 14,2 millones del total del premio.

Más de 2,7 millones de euros sin dueño

Por su parte, el presidente de Arratiko Zekorrak Rugby Taldea, Unai Zuluaga, pidió disculpas por el "error" y aseguró que no se dieron cuenta hasta principios de mayo de que aún quedaban más de 220 papeletas por abonar (alrededor de 2,3 millones de euros) y ya no quedaba dinero.

Sin embargo, los afectados por el impago de la lotería premiada en Igorre han presentado ya 130 denuncias y han calculado que aún quedan por cobrar 286 participaciones vendidas por el club de rugby, lo que elevaría la cantidad adeudada a más de 2,7 millones de euros.