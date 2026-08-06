Sexo al volante en Marbella: cazan a la pareja que puso en peligro la circulación en la A-7

Una escena de extrema imprudencia al volante ha culminado con la intervención del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Málaga.

Las autoridades han logrado localizar e identificar al conductor y a la usuaria de un vehículo que, el pasado mes de junio, protagonizaron un vídeo que no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

En las imágenes, publicadas concretamente el 22 de junio, se apreciaba claramente cómo ambos mantenían relaciones sexuales en el asiento del piloto mientras el coche circulaba de forma errática y anómala por la autovía A-7, a la altura de la localidad malagueña de Marbella.

Tras las pertinentes investigaciones de tráfico, los agentes confirmaron que los infractores eran una pareja de turistas extranjeros que se desplazaban en un vehículo de alquiler durante su estancia vacacional en la Costa del Sol. Ambos han sido denunciados formalmente por cometer infracciones de conducción negligente y por no hacer uso del cinturón de seguridad, tal y como estipula el Reglamento General de Circulación. Dada su condición de no residentes, la pareja procedió a abonar la cuantía de la sanción en el mismo momento de la notificación.

Desde la Benemérita han querido poner en valor la creciente colaboración ciudadana, que resultó clave para iniciar estas pesquisas. Subrayan que el rechazo social hacia este tipo de conductas temerarias evidencia un alto grado de concienciación sobre la seguridad vial. Asimismo, recuerdan que los ciudadanos tienen a su disposición el teléfono 062 y la aplicación móvil Alertcops para comunicar de forma anónima, discreta y gratuita cualquier delito o infracción que ponga en riesgo la circulación.

Un peligroso precedente judicializado en la AP-6 de Segovia

Este tipo de distracciones extremas al volante cuentan con antecedentes recientes de gran gravedad. El texto documenta un suceso paralelo en el que la Guardia Civil investiga a dos personas por un delito de conducción manifiestamente temeraria en circunstancias idénticas ocurridas en la autopista AP-6, a la altura del municipio segoviano de Villacastín.

En este caso, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) recibió a mediados de septiembre un vídeo de 32 segundos en el que se observaba al conductor y a su acompañante manteniendo relaciones íntimas. El turismo invadía constantemente las marcas viales de delimitación de los tres carriles mientras circulaba.

Gracias al visionado de las cámaras de control de tráfico, los agentes lograron ubicar el vehículo en el kilómetro 80 e identificar al conductor, residente en la Comunidad de Madrid.

El responsable ya ha reconocido los hechos ante las autoridades y ha identificado a su acompañante, quien también figura como investigada en la causa. A diferencia de la sanción administrativa de Marbella, los implicados en este suceso de Segovia se enfrentan a un proceso penal cuyo atestado ya descansa en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santa María la Real de Nieva.

Su conducta, tipificada como delito, podría conllevar severas consecuencias penales: multas de hasta 500 euros, así como penas de prisión que oscilan entre los 6 meses y los 2 años. Sumado a estas medidas punitivas, el infractor se enfrenta a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo de entre uno y seis años.