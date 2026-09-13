Ser madre en la élite: el caso de la waterpolista Maica García y la polémica de la RFEF por financiar la congelación de óvulos

El caso de Maica García Godoy, una de las waterpolistas con más títulos en la historia del deporte español y la propuesta de la RFEF de financiar la congelación de óvulos para las futbolistas que quieran ser madres ha reabierto el debate sobre cómo el deporte gestiona el tema de la maternidad.

Maica dio a luz en septiembre de 2025 y, tras su baja de maternidad, el Club Natació Sabadell en el que estaba compitiendo, le comunicó en abril de 2026 que no iba a renovar el contrato a partir del 31 de agosto. La deportista ha dado una rueda de prensa en la que ha expresado las injusticias que se han cometido y cómo su caso puede ser una puerta a que otras mujeres deportistas den voz a situaciones similares.

Maica va a llevar el caso a los tribunales

Según Maica, al quedarse embarazada durante su último año de contrato, le correspondía la prórroga automática de un año de contrato, tal y como establece el artículo 6 bis el Real Decreto 1006/1985, introducido por la Ley Orgánica 2/2024. "Yo daba por hecho tranquilamente que iba a llegar a Los Ángeles", ha declarado. "No me esperaba este batacazo".

El Sabadell, por su parte, ha publicado un comunicado en el que defiende que actuó "dentro de la legalidad" y que la prórroga fue aplicada en la temporada pasada, cuando le ampliaron el contrato hasta agosto de 202. Además, le ofrecieron permanecer vinculada al club con un cargo directivo o administrativo, pero ella quería seguir compitiendo. Es por ello que la deportista va a llevar el caso a los tribunales y ha fichado por el Sant Andreu hasta 2028.

Aunque hay casos de deportistas que han vuelto a la élite tras ser madres, como la atleta Ana Peleteiro o la nadadora de natación sincronizada Ona Carbonell, siguen siendo excepciones.

El acuerdo de la RFEF para congelar óvulos

De manera paralela, la RFEF está preparando un acuerdo con una clínica de fertilidad para congelar los óvulos de las jugadoras de la selección. El objetivo es dar más margen a las jugadoras para que decidan cuándo quieren ser madres, sin que tenga que ser algo que dejen para el final de su carrera.

Sin embargo, la iniciativa no ha sido bien recibida. Por ejemplo, Ana Peleteiro la ha cuestionado al preguntarse si en realidad pretende facilitar que las mujeres deportistas sean madres o que lo sean mientras juegan "porque son dos cosas muy diferentes". Según la atleta, el problema es que "en lugar de adaptar la estructura deportiva para que la maternidad tenga cabida dentro de ella, adaptamos los tiempos reproductivos de las mujeres para que sigan encajando en la estructura".

Congelar óvulos no asegura un embarazo futuro

España es el tercer país de la UE donde más se retrasa la maternidad: de media, las españolas tienen su primer hijo pasados los 31 años y es cada vez más habitual que las mujeres recurran a técnicas como la congelación de óvulos.

Si bien, la doctora Belén Acevedo, vocal de la Sociedad Española de Fertilidad, ha advertido en Julia en la onda que esta técnica no asegura el embarazo. Según datos, en mujeres menores de 35 años, congelar alrededor de diez óvulos da un 70% de probabilidades de conseguir un embarazo, pero "puede que no lo consigas".