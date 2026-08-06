La sequía del río Danubio sorprende con un hallazgo histórico: barcos de la Segunda Guerra Mundial y fósiles de mamut

El río Danubio se está viendo afectado por la sequía. La disminución del caudal, provocada por la combinación de factores como el cambio climático, las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones, ha afectado a la navegación, la agricultura, la producción de energía y la biodiversidad de una de las arterias fluviales de Europa.

Este suceso ha dejado imágenes impactantes, puesto que la sequía extrema está provocando la aparición de tierra en zonas donde el agua siempre había predominado, puertos vacíos y centrales nucleares al borde del cierre en buena parte de los diez países por donde atraviesa el río.

Sin embargo, la bajada del nivel del agua también ha dejado la aparición de restos arqueológicos y una serie de hallazgos históricos que se encontraban bajo el agua. Y es que la reducción del caudal ha permitido que la historia sepultada vuelva a emerger tras más de ocho décadas.

Imágenes de Reuters sobre el caudal del río Danubio | Getty

Aparecen barcos de la Segunda Guerra Mundial bajo el Danubio

La última ola de calor que ha azotado Europa ha dejado un descenso sin precedentes del caudal del río Danubio. No obstante, gracias a ello han aparecido varios vestigios que se encontraban ocultos durante décadas bajo el agua. En concreto, a lo largo de los distintos tramos del río han comenzado a aparecer buques de guerra alemanes hundidos durante la retirada de las fuerzas nazis en el otoño de 1944, explosivos sin detonar y restos fósiles de un mamut.

En el caso de los barcos y las bombas, estos han sido hallados en Serbia y Hungría, mientras que los fósiles del mamut se han podido observar en Bulgaria. "Para los arqueólogos, estos momentos son extremadamente valiosos porque la naturaleza revela brevemente un objeto que permanece ⁠oculto bajo el Danubio la mayor parte del tiempo", ha explicado Pavel Popov, trabajador del Museo Histórico Regional de Pleven.

Aparecen restos de un mamut

Por otro lado, en la ribera búlgara del Danubio, varios vecinos localizaron restos fósiles pertenecientes a un mamut lanudo. Gracias a la labor de los especialistas que inspeccionaron el lugar se ha podido saber que los restos corresponden a la mandíbula inferior, dos colmillos, un omóplato y una pieza ósea que podría ser una costilla.

Por ello, el director del Museo Regional de Historia, Nikolay Nenov, ha destacado el hallazgo como un paso importante para la ciencia: "No lo calificaría de sensacional, pero cualquier descubrimiento de restos tan antiguos es muy importante para la ciencia".

El transporte por el río queda paralizado

La bajada extrema de caudal ha propiciado que numerosas embarcaciones hayan quedado paralizadas. En Bulgaria, la falta de agua ha hecho que varios barcos de mercancías y de turistas se hayan quedado varadas en distintos puntos de los 470 kilómetros del tramo que cruza el país.

Por su parte, en Eslovaquia el caudal también ha generado problemas puesto que se han registrado valores por debajo de los 725 metros cúbicos, unos niveles que han dejado atracados muchos barcos. Además, a estos países se ha sumado Serbia, donde el transporte fluvial también se ha visto reducido ya que las barcazas solo pueden llevar una parte de la carga.