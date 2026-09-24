El Rey pide a las instituciones que ayuden a los españoles a salir más allá de lo que ya piensan y creen

El Rey ha lamentado hoy de que los españoles vivamos encerrados en muchas ocasiones solo en lo que ya pensamos y en lo que ya creemos y pide a las instituciones, y especialmente a la Universidad, que acaben con eso.

"Vivimos rodeados de información, pero también de un volumen ingente de desinformación. Corremos el riesgo de encerrarnos -de manera inconsciente- en una de esas "cámaras eco" que nos reafirman solo en lo que ya pensamos, en lo que ya creemos, haciéndonos inmunes a la diferencia, a la diversidad, incapaces de mirar más allá", afirma Felipe VI. "Y precisamente por eso necesitamos instituciones que nos ayuden a salir de esos espacios cerrados y a convertir la información en conocimiento y el conocimiento en criterio. La universidad puede y debe ser una de ellas".

La Princesa de Asturias en el inicio del curso universitario en la Carlos III, en Getafe | Casa de SM el Rey

La princesa Leonor

El Rey se ha dirigido a los nuevos estudiantes universitarios "muchos de vosotros estáis viviendo estos días ese momento de llegar por primera vez a la universidad: cuando todavía no conocéis a nadie y está todo por descubrir", ha dicho.

"Como sabéis, mi hija, la princesa Leonor, ha empezado este año su vida universitaria civil -y preciso lo de civil porque ya ha pasado por las tres Academias Militares cuyos alumnos también son universitarios- y sus padres lo estamos viviendo con esa mezcla de ilusión, orgullo e incertidumbre que acompaña a todo comienzo importante", ha señalado el Rey.

El reto de la IA

Felipe VI ha advertido una vez más de los riesgos del mal uso de la Inteligencia Artificial (IA).

"La cuestión -ha señalado- no es solo qué puede hacer la inteligencia artificial, sino para qué queremos utilizarla. Conocer sus posibilidades, comprender sus límites y orientar su uso resulta esencial para que no se convierta en un catalizador de desigualdades, sino en un instrumento al servicio del bien común", ha pedido el Rey.

El 14% de los préstamos que se piden van ya a pagar estudios universitrios

La ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, ha señalado que el 14% de los préstamos que se piden en España, van destinados al pago de estudios universitarios. La escasez de plazas por falta de recursos en las universidades públicas, ha denunciado, hace que estudiantes con un doce de nota se tengan que marchar a las universiades privadas si se lo pueden permitir. Con dos millones de estudiantes universitarios casi, récord histórico, la ministra ha destacado que en diez años las universidades públicas han crecido un 3% y las privadas un 128%

La ministra anuncia un nuevo incentivo para investigadors

Diana Morant ha anunciado que ya han empezado los trámites para el primer sexenio de transferencias, "que ha venido para quedarse" ha incidido la ministra, para transformar el conocimiento. "Un nuevo incentivo para investigadores", ha añadido.