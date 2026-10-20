Revolut sufre una caída global que impide a los clientes acceder a la app y realizar pagos con tarjeta

Los clientes de Revolut se han visto afectados este martes tras una caída en los servicios de Google Cloud. Varias funciones de la aplicación han registrado problemas a la hora de acceder a la app, así como para realizar transacciones y pagos con la tarjeta.

Revolut y Google Europa mantienen una alianza estratégica mediante la cual la banca digital utiliza la infraestructura de Google en la nube para el funcionamiento de sus servicios.

Tal y como ha indicado la propia página web de Google Cloud, la causa de estos problemas ha sido un fallo o incidente eléctrico que ha provocado un corte de energía específico en una zona cercana a Londres.

Google Cloud asegura que ese problema eléctrico ya ha sido resuelto y que los ingenieros están recuperando la infraestructura de forma gradual, aunque no detallan a qué hora puede volver el servicio en las empresas afectadas.

Revolut confirma fallos en su app

A través de una publicación en X, Revolut ha reconocido que la empresa está experimentando problemas con sus servicios. "Estamos experimentando actualmente una interrupción del servicio que afecta a múltiples servicios", han explicado.

Asimismo, han afirmado que se encuentran trabajando para recuperar la normalidad lo antes posible, aunque no se concreta cuándo estarán disponibles de nuevo todas las funciones afectadas.

¿Cuáles son los servicios afectados?

Los reportes registrados desde primera hora de la mañana apuntaban a problemas para iniciar sesión, la realización de operaciones de cobro y pago tradicionales, así como la imposibilidad de llevar a cabo retiradas de efectivo en cajeros automáticos y la paralización temporal de las transacciones vinculadas a las criptomonedas.

Otros bancos afectados

Según el portal DownDetector, bancos como HSBC, Revolut o Lloyds Bank han reportado incidencias en sus servicios, lo mismo que le ha ocurrido a la empresa de servicio postal del Reino Unido, el Royal Mail.

Por su parte, ING ha reconocido dificultades técnicas en Alemania, donde algunos clientes han tenido problemas para acceder a la banca por internet y a la aplicación móvil.

Revolut ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas y ha señalado que continúa trabajando para recuperar el funcionamiento habitual de sus servicios. No obstante, no todos los clientes se han visto perjudicados por la caída. Mientras algunos han comunicado dificultades para completar operaciones, otros han asegurado que pueden seguir utilizando la aplicación y sus tarjetas con normalidad.