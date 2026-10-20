ESPECIAL MÁS DE UNO

Carlos Alsina recorre Rentería 15 años después del cese definitivo de la actividad de ETA

Quince años después de que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad, Carlos Alsina recorre las calles de Rentería de la mano de Alberto, el niño que a los 10 años le explotó una mochila que había dejado la banda: "Toda mi vida ha estado vinculada a revisiones y operaciones y luego vinieron las secuelas psicológicas". Carlos Alsina: "Tantas decepciones llevábamos en la mochila que el día que llegó la noticia, llegó envuelta en escepticismo"