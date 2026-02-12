Rescate milagroso en Caldas de Reis: una joven herida leve tras caer un árbol de 3.000 kilos sobre su coche

Un milagro ha ocurrido en Caldas de Rey, una localidad de Pontevedra. Una joven de 20 años ha resultado herida leve tras caer encima de su coche un árbol de tres toneladas. La joven circulaba por la carretera EP-8008 a la altura de Cesariños, en la parroquia de San Clemente, cuando el árbol, debido al temporal provocado por la borrasca Nils, cayó sobe el vehículo aplastándolo por completo.

A pesar del estado en el que ha quedado el coche, prácticamente un amasijo de hierros, la joven apenas sufrió daños y fue trasladada al Hospital Montecelo de Pontevedra solo con heridas leves. Según los servicios de emergencias que acudieron hasta el lugar de los hechos, el árbol se desplomó de forma repentina.

Ella misma avisó a los servicios de emergencias

La joven regresaba a casa después de su jornada laboral, alrededor de las 15:00 horas. De hecho, fue ella misma quien avisó a los servicios de emergencias para que la rescataran, ya que en un principio no podía salir del interior del coche. El 112 de Galicia acudió a la zona, y tal y como han relatado a medios locales, la chica estaba "más asustada que herida", porque se salvó por "cuestión de milímetros".

Según los equipos de emergencias, el árbol cayó sobre el reposabrazos y tumbó los asientos, de tal forma que la joven quedó encajonada entre el tronco y el asiento delantero del coche. También se acercaron vecinos de la zona hasta el lugar de lo ocurrido, según Galicia Press, que sintieron "pánico" al ver el coche casi partido en dos. "La joven lloraba y lloraba y solo preguntaba por su madre", ha informado La Voz de Galicia.

Bomberos del Salnés, Urxencias Sanitarias, Protección Civil de Caldas y de Cuntis, y la Guardia Civil de Tráfico sacar a la joven del interior, en un rescate "complejo", debido a los 3.000 kilos de peso del árbol y debido a las condiciones meteorológicas adversas, con ráfagas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora.

Galicia, muy castigada por las rachas de viento

El Concello de Cuntis ha compartido una imagen en sus redes sociales en la que se ve el estado en el que ha quedado el coche y ha pedido "precaución a todos los vecinos" que circulan por zonas con árboles, debido al temporal. Galicia es una de las comunidades más afectadas por los efectos de la borrasca Nils.

El 112 ha indicado que por el momento ha atendido cerca de 800 incidencias, siendo la caída de árboles y ramas sobre las vías de circulación las más registradas, con 336 casos. La provincia más afectada está siendo A Coruña, con 319 incidencias, seguida de Pontevedra con 237; Lugo, con 156 y Ourense con 82.