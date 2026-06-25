La reina Letizia sigue de cerca la información sobre Venezuela: "Estamos preocupados"

La reina Letizia ha mostrado su preocupación por las consecuencias de los terremotos en Venezuela que de momento han dejado 32 muertos y más de 700 heridos, según las cifras provisiones, pero la estimación es que las víctimas sean muchas más.

En declaraciones a los medios al acudir a un acto en la Fundacion Ortega Marañón, con motivo del 15 aniversario de la revista Ethic, Onda Cero ha podido grabarle estas palabras en las que Letizia ha asegurado que tanto el rey Felipe VI (que vuela hacia México, donde se reunirá con su presidenta Sheinbaum y verá un partido de la Selección Española en el Mundial) como ella y el resto de los españoles "estamos preocupados y siguiendo la información de ese terremoto que ha dejado una cifra de fallecidos que intuimos que será mayor".

La reina comenta que España ha ofrecido su ayuda y se está esperando que se organice todo el operativo para "poder colaborar en las labores de rescate las próximas semanas, lo que describe como "un gran desafío".

La casa Real ha transmitido todo su apoyo al pueblo venezolano en un mensaje publicado en X en el que concretamente expresan que quieren "transmitir nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestra fuerza para todos los heridos y las comunidades que han sufrido este desastre. Acompañamos en el dolor a las familias de las víctimas".