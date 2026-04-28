Red Eléctrica publica un documental defendiendo su papel en el apagón "Fue un incidente inesperado y multifactorial"

Red Eléctrica ha publicado el documental '28 de abril, un año después', en el que sus profesionales reconstruyen lo que ocurrió ese día, incluyendo la reposición del suministro y su papel en el análisis del incidente.

Red eléctrica no falló

A este respecto, el operador defiende que los informes oficiales publicados a lo largo de este año evidencian que Red Eléctrica no falló y que no hay actuación ni incumplimiento que se le pueda atribuir a pesar de la apertura de un expediente por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El relato de Red Eléctrica arranca asegurando que el 28 de abril era "un día de primavera normal", con una programación de restricciones técnicas correcta y conforme a la normativa vigente y que, a pesar de ello, el sistema se fue a cero.

Además, destaca que de manera inmediata activó los planes de reposición con el objetivo de reponer el servicio en el menor tiempo posible, un proceso muy complejo" en el que ejecutaron más de 7.000 maniobras telemáticas y que culminó "en tiempo récord".

"Fue un incidente inesperado y multifactorial"

Por último, recuerda que el 18 de junio cumplió con su mandato y presentó su análisis sobre lo ocurrido, adelantando unas conclusiones confirmadas por los informes oficiales. El documental de Red Eléctrica también asegura que las causas raíz del incidente no solo fueron apreciadas desde el primer momento por el operador puesto que circulaban como hipótesis en el propio sector desde las primeras horas.

Concretamente, evoca una supuesta reunión de alto nivel que tuvo lugar una vez concluida la reposición, en la que se señaló una planta "de la que ya se hablaba como el origen del apagón" y que meses después, la investigación situó con especial relevancia en la cronología de los hechos. Se trataría de una fotovoltaica de Iberdrola en la provincia de Badajoz.