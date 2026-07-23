La realidad de los matrimonios en España: uno de cada tres divorcios son de parejas con más de 20 años y la custodia compartida supera a la materna

La fotografía de las rupturas matrimoniales en España sigue cambiando. Aunque el número de divorcios descendió ligeramente durante 2025, los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan una transformación mucho más profunda: el modelo de custodia tras la separación continúa evolucionando y la corresponsabilidad parental gana terreno hasta marcar un hito histórico.

La custodia compartida ya es la fórmula más habitual cuando una pareja con hijos pone fin a su matrimonio.

La custodia compartida alcanza un máximo histórico

Los datos del INE muestran que la custodia compartida fue concedida en el 50,8% de los divorcios de parejas con hijos menores, un incremento de 1,1 puntos porcentuales respecto a 2024.

Se trata de la primera vez que esta modalidad supera a la custodia exclusiva materna, que descendió hasta el 45,3% de los casos. La custodia exclusiva para el padre representó únicamente el 3,4%, mientras que el 0,5% restante se atribuyó a otros familiares o instituciones.

La evolución confirma un cambio de tendencia sostenido durante la última década. En 2016, apenas tres de cada diez custodias eran compartidas; hoy ya son mayoritarias.

Los divorcios disminuyen, pero siguen siendo la inmensa mayoría de las rupturas

Durante 2025 se registraron en España 83.683 nulidades, separaciones y divorcios, un 3,4% menos que el año anterior. De ellas, 80.785 fueron divorcios, que representan el 96,5% de todas las disoluciones matrimoniales. Además, hubo 2.872 separaciones y únicamente 27 nulidades matrimoniales.

La tasa nacional se situó en 1,7 rupturas por cada 1.000 habitantes, manteniéndose prácticamente estable respecto a ejercicios anteriores.

Cada vez más divorcios pasan por el notario

Otra de las tendencias que consolida el informe es el aumento de los divorcios tramitados fuera de los juzgados. El 15,9% de los divorcios se formalizó mediante escritura pública ante notario, frente al 13,8% registrado un año antes. Mientras tanto, el 59,3% se resolvió mediante sentencia judicial y el 24,8% mediante decreto dictado por un letrado de la Administración de Justicia.

La posibilidad de divorciarse ante notario está disponible desde la entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2015 para aquellos matrimonios de mutuo acuerdo que no tengan hijos menores o dependientes y cumplan los requisitos establecidos por la normativa.

Los matrimonios duran, de media, más de 16 años

El matrimonio que termina en divorcio en España tiene una duración media de 16,2 años, prácticamente la misma que en 2024. De hecho, casi uno de cada tres divorcios (31,2%) corresponde a parejas que llevaban más de dos décadas casadas, mientras que solo el 3,4% rompe antes de cumplir dos años de matrimonio.

La mayor parte de las rupturas se concentra entre personas de mediana edad. La edad media de quienes se divorcian alcanza los 49,1 años en los hombres y los 46,6 años en las mujeres.

Casi la mitad de los divorcios no tiene hijos dependientes

El informe también refleja que el 47,1% de los matrimonios que se divorciaron en 2025 no tenía hijos menores ni mayores dependientes económicamente. En los casos con hijos, el 53,7% de las resoluciones fijó una pensión alimenticia. En algo más de la mitad de ellas (52,1%) el pago correspondió únicamente al padre, mientras que en el 44,1% fue asumido por ambos progenitores.

Las pensiones compensatorias continúan siendo minoritarias. Solo se establecieron en el 6,4% de los divorcios y, en nueve de cada diez casos, el obligado al pago fue el marido.

Ceuta lidera la tasa de divorcios y Castilla y León registra la más baja

Por territorios, Ceuta volvió a encabezar la clasificación con una tasa de 2,5 rupturas por cada 1.000 habitantes. También se situaron por encima de la media nacional La Rioja y Canarias, con 1,9, mientras que Castilla y León registró la menor tasa del país, con 1,4.

En cifras absolutas, Andalucía fue la comunidad con mayor número de divorcios, con 14.718, seguida de Cataluña (13.137) y la Comunidad de Madrid (11.830).

Un cambio social que se consolida

La estadística del INE evidencia que el descenso de los divorcios no es el dato más significativo del último año. La evolución de las custodias refleja una transformación del modelo familiar y judicial español hacia fórmulas de corresponsabilidad parental, una tendencia que los tribunales y la legislación han ido consolidando durante la última década siempre que se considera que responde al interés superior del menor.

Con la custodia compartida ya por encima del 50%, España marca un punto de inflexión en la manera de afrontar las rupturas familiares y confirma un cambio que hace apenas diez años era todavía excepcional.