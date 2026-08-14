Qué supermercados abren este 15 de agosto: horarios de Mercadona, Carrefour, Lidl, DIA y Alcampo

El 15 de agosto, festivo nacional por la Asunción de la Virgen, obliga a muchas cadenas de supermercados a modificar sus horarios habituales. Aunque buena parte de los establecimientos permanecerán abiertos, las aperturas y horarios variarán en función de la ciudad, el tipo de tienda y la política comercial de cada compañía.

Ante el puente de agosto y el aumento de desplazamientos, las principales cadenas recomiendan consultar el horario concreto de cada establecimiento antes de acudir a hacer la compra.

Mercadona: horario reducido en la mayoría de tiendas

Mercadona abrirá gran parte de sus supermercados entre las 09:00 y las 15:00 horas con motivo del festivo. No obstante, algunos establecimientos situados en zonas turísticas y costeras mantendrán el horario especial de verano, con apertura hasta las 22:00 horas. La compañía recomienda consultar su buscador de tiendas para confirmar el horario de cada supermercado.

Carrefour: una de las cadenas con más aperturas

Carrefour será una de las opciones más fiables para quienes necesiten hacer la compra durante el festivo. Muchos de sus hipermercados y supermercados abrirán con un horario muy similar al habitual, generalmente entre las 09:00 y las 22:00 horas, aunque puede haber diferencias entre los formatos Carrefour, Carrefour Market y Carrefour Express.

Lidl: depende de la localidad

La política de Lidl varía según la ubicación. Algunos establecimientos abrirán con normalidad, otros reducirán su horario y algunos permanecerán cerrados. En zonas turísticas la apertura será más habitual, mientras que en determinadas comunidades autónomas el cierre será la norma.

Alcampo: horario de festivo

Los centros de Alcampo abrirán en su mayoría durante la jornada festiva. Muchos supermercados e hipermercados funcionarán entre las 09:00 y las 20:00 horas, aunque algunos establecimientos podrían ampliar su actividad hasta las 22:00 horas, especialmente en zonas de gran afluencia turística.

DIA: Aperturas con horario especial

DIA también mantendrá abiertos numerosos supermercados este 15 de agosto, especialmente en áreas urbanas y turísticas. La mayoría de las tiendas aplicarán horarios similares a los de domingos y festivos, aunque habrá diferencias según la ubicación.

Recomendación antes de salir de casa

Pese a las previsiones generales, los horarios pueden variar significativamente entre establecimientos de una misma cadena. Por ello, las empresas aconsejan consultar sus páginas web o aplicaciones móviles para verificar si la tienda más cercana estará abierta y cuál será su horario exacto durante este festivo nacional.