"Por qué siempre eligen ser lobos o zorros y nunca cochinos": el debate sobre los therian llega a Como el perro y el gato

El fenómeno viral de los therian ha llegado a los micrófonos de Como el perro y el gato. Los therian son personas que se identifican psicológica o espiritualmente como animales no humanos y es un fenómeno que se concentra principalmente en países sudamericanos, como Argentina, donde ya existen comunidades de personas que organizan quedadas entre ellas.

Carlos Rodríguez e Iván Cortés han manifestado su opinión al respecto tras escuchar un mensaje de una oyente que no entendía el fenómeno therian: "Yo lo veo un tema de agrupación de gente. Un rocker, un punkie, un therian, son grupos de gente que se reúne por una serie de connotaciones", explica el presentador.

"Por qué no eligen ser un "cochino"

"A mí que una persona se sienta verdaderamente animal no me lo creo. Habrá dos y, con todo el respeto, si hay personas que se sienten realmente un animal, deberían acudir a un especialista en temas comportamentales humanos", asegura tajante.

Por su parte, Iván Cortés se pregunta por qué la mayoría elige el lobo o el zorro y no otros animales menos "estéticos" como "un cochino", por ejemplo.

"Lesiones en la espalda; no estamos hechos para esa postura"

Ambos concluyen diciendo que finalmente la "tontería se pasa" porque "llegan y se van": "Me parece una cosa inconsistente" y bromean poniendo el foco en las "lesiones que van a tener en la espalda porque se creen que estamos hechos para esa postura", refiriéndose al hecho de que los therian caminan a cuatro patas.

Cuatro detenidos en Barcelona tras un encuentro therian

El encuentro de 'therians' convocado este sábado en Barcelona, que resultó fallido ante la ausencia de estos jóvenes que actúan como los animales y tapan sus caras con máscaras, finalizó con incidentes cuando algunas personas lanzaron objetos y destrozaron mobiliario urbano, por lo que la Guardia Urbana y los Mossos intervinieron para desalojar la zona y detuvieron a cuatro personas. Según los datos actualizados este domingo, la Policía de la Generalitat detuvo a tres personas, tres chicas menores de edad, acusadas de desórdenes públicos, mientras la Guardia Urbana detuvo a una persona mayor de edad.

Seguidores de los 'therians' se habían dado cita a través de las redes sociales en la tarde de ayer en el Arc de Triomf de Barcelona, pero, finalmente, no aparecieron. Sin embargo, hasta tres mil personas acudieron al lugar para poder ver y grabar con sus móviles a los seguidores de este nuevo fenómeno, que se ha hecho viral en las redes sociales.