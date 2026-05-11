Por qué ser guardia civil no está considerado profesión de riesgo

Dos guardias civiles han muerto en Huelva mientras perseguían una narcolancha en Huelva, lo que ha vuelto a avivar el debate sobre por qué ser guardia civil no está reconocido como profesión de riesgo, como sí lo están otras profesiones. Precisamente, antes del trágico suceso, el Ministerio del Interior y la Asociación Unificada de Guardias Civiles se habían reunido para tratar esta cuestión.

Desde hace mucho tiempo, la Guardia Civil reclama que, al igual que la Policía Local o la Ertzaintza, sea reconocida como alto riesgo, lo que les daría ventajas de cara a la jubilación, porque podrían optar a ella sin perder poder adquisitivo. Creen que está justificado que se les reconozca como tal porque día a día tienen que enfrentarse a situaciones peligrosas, relacionadas con el narcotráfico, el crimen organizado, amenazas terroristas...

Sin embargo, desde el Ejecutivo sostienen que no existe una categoría genérica de "profesión de riesgo", sino que es un procedimiento para rebajar la edad de retiro en profesiones con especial peligrosidad, toxicidad o penosidad. Además, la nueva normativa establece que, para que una profesión sea declarada de alto riesgo, se necesitan informes técnicos sobre siniestralidad, salud laboral y una evaluación final antes de ser aprobada por Real Decreto.

Una cuestión económica y que no depende solo de un ministerio

También habría que tener en cuenta el impacto económico que tendría la medida si se extienden los coeficientes reductores, se modifican las cotizaciones y las condiciones de jubilación. En estos momentos, según datos oficiales de la Guardia Civil, hay un total de 81.848 efectivos en toda España entre activos, alumnos en prácticas y personal de reserva ocupado.

Asimismo, el Gobierno ha asegurado en múltiples ocasiones que es una cuestión que no depende "exclusivamente de un departamento", en palabras de la secretaria de Estado, Aina Calvo. Además, la Guardia Civil tiene naturaleza militar, lo que la coloca en un encaje jurídico diferente al de las policías autonómicas o locales, por lo que nunca ha entrado en los mismos coeficientes reductores que estas.

El PP asegura que si Feijóo llega a ser presidente aprobará esta petición

Desde el PP han cargado contra el PSOE por no acudir al funeral de los dos agentes y han señalado que el cuerpo necesita "respaldo real", por lo que ha anunciado que si Alberto Núñez Feijóo llega a ser presidente va a aprobar un plan de acción que contempla, entre otras medidas, considerar a la Guardia Civil como profesión de riesgo.

"Se considerará profesión de riesgo a los guardias civiles" que luchan contra el crimen organizado. "Es una demanda que las organizaciones en defensa de los intereses de los guardias civiles demandan desde hace tiempo", ha puntualizado el portavoz del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper.

Por su parte, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha anunciado que su partido va a presentar en el Congreso su iniciativa para que la Guardia Civil sea reconocida con esta categoría. Además, ha recordado que en mayo de 2024 Vox defendió en la Comisión de Interior del Congreso que se aprobara una iniciativa de Vox para que los guardias civiles y los policías nacionales fueran reconocidos como profesión de riesgo, pero han pasado dos años y "no se ha hecho nada".