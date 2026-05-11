El plan del PP para luchar contra el narcotráfico: endurecer las penas e incluir a los guardias civiles en profesión de riesgo

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha asegurado este lunes que la Guardia Civil necesita "respaldo real" en la lucha contra el narcotráfico. Para ello, ha anunciado que, si Alberto Núñez Feijóo llega a la Moncloa, aprobará un plan de acción urgente que incluirá penas más duras, más medios y que estos delitos sean juzgados en la Audiencia Nacional.

Sémper ha señalado que los dos agentes fallecidos en Huelva la semana pasada "fueron asesinados mientras cumplían con su deber, persiguiendo el crimen organizado". Por ello, ha avanzado que pretenden recuperar OCON-Sur, una unidad de élite de la Guardia Civil especializada en la lucha contra el crímen organizado en el estrecho de Gibraltar.

Todavía se investigan las causas del accidente que el pasado viernes acabó con la vida de dos guardias civiles en las cosas de Huelva durante la persecución de una narcolancha. Sémper afirmó en varias ocasiones que fueron "asesinados", y lo comparó con la tragedia de Barbate en la que otros dos agentes fueron embestidos por una narcolancha que acabó con sus vidas.

El PP ha denunciado que, en los años que han pasado entre uno y otro suceso, "la situación de la Guardia Civil en el estrecho de Gibraltar en su lucha contra el narcotráfico no ha mejorado", denunciando la "falta de medios, de personal y de recursos adecuados".

El "plan urgente" que propone el Partido Popular

Los populares han desgranado en siete puntos este "plan urgente" que se pondrá en marcha "nada más llegar Feijóo al Gobierno" de España. Junto con la recuperación de OCON-Sur, se suman otras medidas como la de dotar al servicio marítimo de armas no letales con las que "poder neutralizar e inutilizar las narcolanchas", o la de reformar el marco penal para que "el crimen organizado en el estrecho sea juzgado en la Audiencia Nacional y no en juzgados locales".

También ha avanzado que declarará el campo de Gibraltar y el litoral andaluz como "zona de especial singularidad operativa con refuerzos permanentes de las unidades, tecnología de vigilancia marítima y aérea, y recursos proporcionales a la magnitud del desafío".

Por último, se reconocerá a los guardias civiles que luchan contra el crimen organizado en el estrecho de Gibraltar como "profesión de riesgo".