Qué pasa con el sabor del agua de Madrid: el Canal de Isabel II emite un comunicado

Los ciudadanos de la Comunidad de Madrid llevan percibiendo en las últimas horas un cambio de sabor y olor en el agua de grifo. En concreto, varias zonas de la capital se han visto afectadas por este cambio que ha resultado extraño para muchos. Es por ello que el Canal de Isabel II, la entidad encargada de la gestión del agua, ha recibido multitud de llamadas denunciando el problema.

Y aunque la preocupación se ha extendido entre todas aquellas personas que han notado este extraño cambio, lo cierto es que no existe peligro alguno para la salud. Según ha explicado la propia entidad en un comunicado, "el agua sigue siendo potable y apta para el consumo".

Desde el Canal de Isabel II apuntan que el cambio se ha producido tras una maniobra realizada en una de las potabilizadoras, provocando las quejas de algunos usuarios. A pesar de que el agua sigue siendo potable, la empresa pública asegura que "se están efectuando actuaciones en la red de distribución para eliminar el sabor y olor atípicos".

¿Por qué sabe mal el agua en Madrid?

Tal y como ha detallado el Canal de Isabel II en su comunicado, la empresa realiza trabajos periódicos de mantenimiento, limpieza y mejora en sus estaciones de tratamiento de agua potable. En la gran mayoría de los casos, este tratamiento no se percibe entre la población.

Sin embargo, existen algunas ocasiones donde estas modificaciones pueden llegar a alertar al usuario por los cambios de olor y sabor del agua suministrada, pero siempre sin afectar a su potabilidad.

¿Cuándo regresará a la normalidad?

Esta pequeña modificación en el agua del grifo dejará de ser palpable para el ciudadano. La entidad ha confirmado que el sabor y olor atípico irá desapareciendo de manera progresiva, aunque no se ha especificado una fecha o una hora concreta. La recuperación del sabor habitual dependerá de las actuaciones en la red de distribución y de la renovación del agua en los distintos puntos afectados.