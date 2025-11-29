Qué pasa con los A320 de Airbus: todo lo que se sabe de la incidencia que ha causado retrasos y cancelaciones en varias aerolíneas

El tráfico aéreo se ha visto afectado a nivel mundial a raíz de una incidencia detectada en la familia de aviones A320 de Airbus. Compañías aéreas como American Airlines, Air India, Xizz Air o Air New Zealand han advertido este sábado de retrasos, interrupciones y cancelaciones en sus servicios tras el aviso de Airbus.

El fallo, según anunció el fabricante europeo este viernes, radica en un programa de control de vuelo de la familia de estos aviones que ha sido provocado por una exposición a los rayos solares.

Por su parte, el consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, ha reconocido este sábado "importantes dificultades logísticas y retrasos" en el tráfico aéreo atribuidos al incidente detectado en los aviones. "Nuestros equipos trabajan las 24 horas para apoyar a nuestros operadores y asegurarse de que estas actualizaciones se desplieguen lo más rápido posible para que los aviones vuelvan a despegar y reanudar las operaciones normales, con la seguridad que se espera de Airbus", anunció en su perfil de Linkedin.

Más de 6.000 aviones, la mitad de los A320, el avión más vendido de la historia de la aviación comercial, se han visto afectados por este problema, aunque la mayor parte de ellos solo necesitaban una actualización informática para mantener los estándares de seguridad.

Iberia no prevé "retrasos ni cancelaciones"

La aerolínea española ha indicado que no espera "retrasos ni cancelaciones" este sábado en sus vuelos por la actualización de software que exigía parte de flota A320 exigida por Airbus. Según han apuntado, desde Iberia han trabajado durante "toda la madrugada para realizar los cambios necesarios en los equipos señalados" con el fin de que esta situación no afectase a los clientes.

Añade que están cumpliendo "estrictamente" el programa diseñado por la compañía para solventar la situación, por lo que la actualización se está llevando con éxito en los modelos afectados. "No se prevé que los clientes de Iberia vayan a sufrir ningún impacto por esta causa", insisten.

Actualización del software

Por su parte, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) ha exigido a las aerolíneas que reemplacen o modifiquen antes del 30 de noviembre el software de Airbus en el que se ha detectado la incidencia.

Según han anunciado en su perfil de X (antes Twitter), la FAA ha emitido una Directiva de Aeronavegabilidad de Emergencia (EAD) para determinados modelos. "El EAD exige reemplazar o modificar el software que controla los alerones de profundidad del avión".

Los operadores, de acuerdo con la directiva, deberán sustituir el software antes de que los aviones vuelvan a volar a las 00:01 horas del domingo 30 de noviembre.